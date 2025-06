Bahntickets reduziert: 20 Prozent Rabatt für Reisen durch ganz Europa

Große Rabatte bei Interrail sind selten, doch zwei- bis dreimal pro Jahr kannst du die Tickets günstiger erhalten. Da diese vollkommen flexibel sind, musst du beim Buchen auch noch nicht wissen, wann du reisen willst und wohin. Die Tickets sind nämlich ab Kauf 11 Monate gültig und lassen sich flexibel aktivieren. Bei der aktuellen Aktion gibt es jedoch einen Haken zu beachten.

Verlängere den Sommer mit Interrail

Ein Interrail-Ticket funktioniert so: Du kaufst dir einen Pass für eine Laufzeit deiner Wahl. Zum Beispiel fünf Tage innerhalb eines Monats. Wann und wohin du reisen willst, musst du noch nicht wissen. Der gebuchte Pass ist nun für elf Monate gültig.

Sobald die Reise ansteht, aktivierst du den Pass in der Interrail-App. Ab diesem Zeitpunkt kannst du das Ticket nutzen. Also in unserem Beispiel an fünf Tagen innerhalb von einem Monat mit der Bahn fahren. Jeder Reisetag ist eine Tageskarte für ganz Europa. Du kannst also beliebig durch ganz Europa fahren – selbstverständlich auch mit dem Fernverkehr, also ICE, TGV und Co.

Damit eignen sich die Interrail-Tickets besonders gut für Urlaube mit mehreren Zielen. Etwa eine Rundreise durch ein Land oder eine Region deiner Wahl. Doch je nach Strecke ist ein Interrail-Ticket auch billiger als eine einfache Zugfahrt zum Urlaubsort und zurück.

Mehr Details zu Interrail und worauf du bei deiner Reise achten musst, haben wir dir in unserem Interrail-Ratgeber zusammengetragen.

Diese Pässe gibt es im Angebot

Im Sommer-Sale sind alle Tickets um ganze 20 Prozent reduziert. Einzige Einschränkung: Die Tickets können erst nach dem 1. September genutzt werden. Also jetzt im Hochsommer verreisen möchte, kann die Aktion nicht nutzen. Für eine spätere Reise, etwa in den Herbstferien, eignet sich die Aktion jedoch hervorragend.

Das preiswerteste Ticket kostet für Erwachsene 226 Euro (für Erwachsene ab 27 Jahren) und enthält vier Reisetage innerhalb eines Monats. Dieses Ticket bietet sich für einen „normalen“ Urlaub ohne Rundreise an. Zwei Reisetage verwendet man zur Hin- und Rückfahrt und hat noch zwei Tage übrig, die man etwa für Tagesausflüge in der Urlaubsregion nutzen kann.

Mit dem teuersten Ticket für 764 Euro kannst du drei Monate lang unbegrenzt durch ganz Europa reisen. Und dazwischen gibt es unzählige Abstufungen sowie Rabatte für Jugendliche und Senioren. Gegen Aufpreis lassen sich alle Tickets auch für die erste Klasse upgraden.

Flexibel für den nächsten Urlaub

Auch wenn du deinen nächsten Urlaub noch nicht geplant hast, ist der Frühjahrs-Sale bei Interrail möglicherweise etwas für dich. So sind die gebuchten Pässe ab Kauf elf Monate gültig und man muss bei der Buchung noch kein Reiseziel angeben. Möchtest etwa im Herbst noch einmal in die Sonne reisen, weißt aber noch nicht, ob es nach Italien oder Spanien gehen soll? Kein Problem. Im Gegensatz zu regulären Tickets sind die Interrail-Pässe super flexibel. Theoretisch kannst du dich noch am Bahnhof umentscheiden. Nicht aktivierte Tickets lassen sich gegen eine Gebühr von 10 Prozent zurückerstatten.

Nachdem es bei vergangenen Aktionen aufgrund der hohen Nachfrage oft zu einer überlasteten Seite beim Buchen gekommen ist, läuft die aktuelle Aktion länger. Noch bis zum 3. Juli hast du Zeit, eins der rabattierten Tickets zu kaufen. Dass die digitalen Tickets irgendwann ausverkauft sind, ist unwahrscheinlich. Jedoch kann die Seite gegebenenfalls überlastet sein, sodass du vielleicht nicht erst am letzten Tag buchen solltest.

→ jetzt Ticket aussuchen