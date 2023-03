Interrail erklärt: So geht Bahn fahren quer durch Europa

Schon Lust auf den nächsten Urlaub? Klimafreundlich und komfortabel geht es mit der Bahn. Doch ist das Buchen einer Reise über die Landesgrenzen hinweg nicht einfach. So muss man bei vielen Verbindungen mehrere Tickets auf unterschiedlichen Webseiten buchen. Einfacher und deutlich günstiger geht es mit einem Interrail-Pass. Damit kann man zu einem Fixpreis durch ganz Europa fahren – und ist dabei auch noch flexibel.

Interrail: Die Grundlagen

Ein Interrail-Pass ist eine Zugfahrkarte, mit der man zu einem festen Preis über einen bestimmten Zeitraum mit beinahe allen Zügen in ganz Europa fahren kann. Nur die Sitzplatzreservierungen muss man zusätzlich bezahlen – in den meisten Ländern ist dies jedoch optional. Die Tickets sind digital in einer Smartphone-App oder analog auf Papier erhältlich.

Grundsätzlich funktioniert das Reisen mit Interrail so: Du buchst einen Pass mit der gewünschten Anzahl an Reisetagen. Soll deine Reise starten, trägst du die gewünschte Reiseverbindung in der App ein und es kann losgehen. Das kannst du Monate im Voraus, aber auch erst am Bahnhof machen.

Interrail Pässe: Überblick über die verfügbaren Angebote

Früher gab es den einen Interrail-Pass, mit dem man einen Monat lang ohne Limit durch ganz Europa reisen konnte. Dieser ist weiterhin verfügbar, jedoch hat man das Angebot deutlich erweitert, um auch günstigere Tickets anzubieten.

Der Klassiker für das Reisen in ganz Europa hört nun auf den Namen „Global Pass“ und lässt dich die Anzahl der Reisetage frei wählen. An jedem Reisetag darfst du mit beliebig vielen Zügen fahren. Von 4 Reise-Tagen in einem Monat bis zu 15 Tage innerhalb von zwei Monaten ist alles dabei. Auch sind komplette Flatrates möglich. Hier kannst du in einem Zeitraum von 15 Tagen bis zu 3 Monaten an beliebig vielen Tagen mit der Bahn fahren.

Neben dem „Global Pass“ bietet Interrail auch zahlreiche „Ein-Länder-Pässe“ an. Diese sind, wie der Name bereits verrät, nur für das Reisen in einem Land gültig. Auch hier kannst du die Gültigkeitsdauer flexibel wählen.

Wer darf die Pässe nutzen?

Entgegen gängiger Gerüchte ist das Reisen mit Interrail-Pass nicht nur für junge Menschen gedacht. So sind die Pässe für alle ab einem Alter von 4 Jahren erhältlich. Kinder bis einschließlich 11 Jahren reisen bei einem Vollzahler kostenfrei mit. Für junge Menschen von 12 bis 27 und für alle über 60 gibt es Rabatte.

Interrail ist dabei für jeden Menschen mit Wohnsitz in Europa erhältlich. Wichtige Einschränkung: Man kann nicht im eigenen Land reisen. Bei jedem Global Pass ist jedoch eine Fahrt aus dem Heimatland und eine Fahrt wieder zurück am Ende des Urlaubs vorgesehen. Für alle mit Wohnsitz außerhalb Europas gibt es mit Eurail eine direkte Alternative zu Interrail mit den identischen Angeboten.

Nur einige, mögliche Verbindungen mit Interrail

In folgenden Ländern kannst du mit Interrail reisen: Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn.

Wofür eignet sich Interrail?

Railtrip durch Europa

Ursprünglich sind die Interrail-Tickets für einen Railtrip durch Europa gedacht. So lässt sich mit den flexiblen Zugtickets ein Abenteuerurlaub durch ein Land oder den ganzen Kontinent unternehmen. Da man sich erst am Bahnhof für einen Zug entscheiden muss, sind auch spontane Änderungen bei den Reiseplänen kein Problem.

Beim Reisetempo bist du dabei flexibel und kannst eine ganze Woche an einem Ort verbringen, oder schon am nächsten Tag weiterreisen. Diese Art von Urlaub eignet sich für alle, die gerne mit dem Zug unterwegs sind und neue Orte entdecken.

„Normaler“ Urlaub

Doch lässt sich ein Interrail-Pass auch für einen „normalen“ Urlaub an einem einzigen Ort verwenden. Hier bietet sich insbesondere der günstigste Global Pass mit 4 Reisetagen innerhalb eines Monats an. Zwei der vier Reisetage nutzt man, um flexibel an sein Ziel zu kommen, ohne Wochen oder Monate im voraus Tickets kaufen zu müssen. Oftmals ist der komplette Pass bereits günstiger als diese beiden Fahren.

Die andere beiden Reisetage hat man während des Urlaubs zur Verfügung, etwa um Tagesausflüge zu anderen Städten oder Sehenswürdigkeiten in der Nähe zu unternehmen. Etwa von London nach Margate für einen Badetag am Meer oder von Rom nach Neapel für eine Wanderung auf den Vulkan Vesuv.

So startet deine Reise

Lust auf eine Reise mit Interrail? Dann musst du dich nur noch für den richtigen Pass entscheiden. Anschließend bekommst du eine Passnummer per Mail zugestellt. Lade dir anschließend die Interrail „Rail Planner“ App herunter und trage deine Passnummer dort ein. Die App enthält Fahrpläne für fast jeden Zug in ganz Europa und hilft dir bei der Reiseplanung.

In der App kannst du die Tickets für deine gewünschte Verbindung abrufen. Das geht auch noch wenige Minuten vor der Abfahrt, um möglichst flexibel zu bleiben.

Du kannst die App übrigens auch nutzen, bevor du einen Pass kaufst. Etwa, um die Reise schon einmal ungefähr zu planen und zu überlegen, wie viele Reisetage du benötigst.

Vor- und Nachteile von Interrail

Egal, ob du eine Rundreise durch Europa oder nur eine Fahrt zu deinem nächsten Urlaubsziel buchst, Interrail nimmt dem Reisen mit der Bahn die Komplexität. Auf einer Website kann man Tickets für ganz Europa buchen, die zudem auch noch eine größtmögliche Flexibilität beim Reisen bieten.

Nachteile entstehen hauptsächlich durch die Pflicht einen Sitzplatz zu reservieren in einigen Ländern. Ein Negativ-Beispiel sind hier Thalys und Eurostar, die für Interrail-Reisende nur ein bestimmtes Kontingent pro Verbindung bereitstellen und man somit teils Wochen vor der Abfahrt eine Reservierung buchen muss. Bei diesen beiden Anbietern sollte man also rechtzeitig einen Sitzplatz reservieren.

Mit der Bahn ist man nicht nur klimafreundlich unterwegs, sondern lernt Europa auf eine Art und Weise kennen, die mit dem Flugzeug nicht möglich wäre. Zudem sind die meisten Bahnhöfe direkt im Stadtzentrum, sodass man kein teures Taxi oder eine ewige Busfahrt vom Flughafen vor sich hat.

Die Deutsche Bahn konnte in den vergangenen Jahren nicht gerade mit einer hohen Zuverlässigkeit punkten. Doch fährt man einmal außerhalb von Deutschland mit dem Zug, kann man erleben, wie Bahn fahren eigentlich sein sollte: Mit einer exzellenten Anbindung an jedes Dorf wie in Großbritannien, mit extrem hoher Geschwindigkeit wie in Frankreich oder mit einer erstklassigen Pünktlichkeit wie in der Schweiz.

