Jurassic Park wird Realität? Riesiger Freizeitpark eröffnet

Bedauerlicherweise – oder womöglich doch zum Glück, wenn man das Film-Franchise bedenkt – ist die Wissenschaft heutzutage bisher nicht so weit, Dinosaurier tatsächlich wiederzubeleben. Doch dieser besondere Freizeitpark kommt einem echten „Jurassic Park“ so nahe, wie das heutzutage möglich sein kann. Mit über 22 Attraktionen, 15 Restaurants, zehn Geschäften und einer Dinosaurier-Safari lockt der 430 Millionen Euro teure Park nun Besucher an.

Dinosaurier-Safari mit authentischer Dschungelkulisse

„Junglia Okinawa“ heißt der neue Freizeitpark, der sich im Yambaru-Nationalpark in Okinawa, Japan, befindet. Das Unternehmen Japan Entertainment wurde spezifisch im Jahr 2018 nur für die Eröffnung dieses Parks gegründet. Insgesamt umfasst der Park eine Fläche von stolzen 60 Hektar, in dem ein natürlicher Dschungel für die perfekte Hintergrundkulisse der Dinosaurier-Safari sorgt. 20 realistische Dinosaurier kann man dort besichtigen. Besucher werden dabei in einem Geländewagen direkt durch den Dschungel gefahren, um die realistischen Imitationen der urzeitlichen Dinosaurier zu bestaunen. Dazu zählt natürlich auch die Darstellung eines Brachiosaurus, die stolze 19 Meter hoch ausfällt. Besonders interessant für Familien ist die Suche nach einem verlorenen Dinosaurierbaby.

Neben den Dinosauriern in scheinbar freier Wildbahn bietet der Park auch einige weitere Attraktionen. So eine 84 Meter lange Hängebrücke für die Mutigen sowie den „Horizon Balloon“, der nicht nur einen Ausblick auf den Dschungel, sondern ebenso das Meer liefert. Für die besonders Mutigen unter den Gästen stehen zudem sieben actiongeladene Attraktionen zur Verfügung. Darunter etwa eine 280 Meter lange Seilrutsche, eine 18 Meter hohe Riesenschaukel sowie ein 20 Meter hoher Bungee-Turm. Besucher können sich nach einer aufregenden Begegnung mit den künstlichen Dinosauriern oder dem Adrenalinrausch auch in einem zugehörigen Spa verwöhnen lassen.

Japan lockt mit vielen bekannten Freizeitparks

Wer schon immer einmal ein persönliches „Jurassic Park“-Erlebnis gesucht hat, dürfte schnell ein Fan dieses Freizeitparks werden. Im Gegensatz zu den Attraktionen aus den Blockbustern müssen Besucher jedoch nicht damit rechnen, dass ein T-Rex sie plötzlich verspeist. „Junglia Okinawa“ ist dabei nicht der einzige Freizeitpark, der in Japan Besucher aus aller Welt anlockt. Zu den wohl bekanntesten Freizeitparks in Japan zählen Tokyo Disneyland und Tokyo DisneySea. Die Universal Studios Japan in Osaka bieten im Übrigen ebenfalls Attraktionen, die auf beliebten Filmen wie Jurassic Park oder Harry Potter beruhen. Wer einen besonderen Adrenalinrausch sucht, dürfte die extremen Achterbahnen in Fuji-Q-Highland (Yamanashi) genießen.