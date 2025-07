Internet beim Camping: Mit diesem Trick hast du schnelleres WLAN als zu Hause

Im Urlaub einfach mal abschalten? Klar! Aber komplett offline sein, das will heute eigentlich niemand mehr. Auch beim Camping gehört Internet längst zur Grundausstattung. Egal, ob du nur mal schnell die Wetter-App checken willst, regelmäßig E-Mails abrufst oder unterwegs im Wohnmobil im Homeoffice arbeitest: Es gibt heute zahlreiche Möglichkeiten, dich auch fernab vom WLAN-Router zu Hause zuverlässig mit dem Internet zu verbinden – oft sogar schneller als zu Hause. Wir zeigen dir die gängigsten Möglichkeiten und erklären, für wen sie sich eignen. Bei den meisten Tipps haben wir vertiefende Informationen in weiteren Ratgebern, die wir entsprechend verlinken.

Tethering: Smartphone als mobiler WLAN-Hotspot

Die einfachste Methode für mobiles Internet unterwegs ist das sogenannte Tethering: Dabei nutzt du dein Smartphone als mobilen WLAN-Hotspot. Das ist besonders praktisch, wenn du nur gelegentlich mit einem anderen Gerät als deinem Handy online gehen willst – etwa zum Abrufen von Routen oder für eine schnelle Nachricht.

Vorteile

Kein zusätzliches Gerät notwendig

Schnell eingerichtet

Ideal für gelegentliche Nutzung

Auch während der Fahrt und freistehend nutzbar

Nachteile

Begrenztes Datenvolumen je nach Tarif

Höherer Akkuverbrauch des Smartphones

Nicht für andere nutzbar, wenn du nicht am Camper bist

Mobile WLAN-Router: Komfortabel ins Netz mit LTE/5G

Wer mehr Bandbreite und Stabilität möchte, setzt auf mobile WLAN-Router mit SIM-Karte. Diese Geräte funktionieren wie ein mobiler Internetanschluss auf LTE- oder 5G-Basis. Einfach SIM-Karte rein, einschalten, lossurfen. Sie können mehrere Geräte gleichzeitig mit WLAN versorgen – ideal für Familien oder längere Aufenthalte. LTE-Geräte sind schon für unter 100 Euro zu haben, 5G-Router hingegen kosten ab 450 Euro. Als Beispiel wäre hier der M8550 von TP-Link zu nennen.

Vorteile

Bessere Empfangsleistung durch integrierte oder externe Antennen

Stabile Verbindung für mehrere Geräte gleichzeitig

Oft Akkubetrieb möglich – ideal für unterwegs

Laden über USB möglich

EU-weite Nutzung ohne Aufpreis möglich

Auch während der Fahrt und freistehend nutzbar

Nachteile

Anschaffungskosten etwa 100 Euro

Separate SIM-Karte oder Datentarif nötig

Empfang abhängig vom Mobilfunknetz und Mobilfunkstandard

Tipp: Wer dauerhaft im Camper lebt oder regelmäßig arbeitet, kann Router mit externer Antenne oder Dachmontage nutzen – das verbessert den Empfang deutlich, besonders in ländlichen Gegenden. Auch feste Router, etwa die FritzBox 6890 LTE oder 6860 5G von AVM, sind dann einsetzbar. Auch Devolo und TP-Link haben solche Modelle im Angebot. Sie benötigen eine 230-Volt-Stromversorgung und sind damit auf Reisen oder beim Freistehen nur begrenzt einsetzbar.

Mobilfunktarife fürs Camping

Die deutschen Mobilfunkanbieter bieten ihre Tarife auch in speziellen Routern an. Sie sind als Alternative zu DSL gedacht, lassen sich aber natürlich auch auf einem Campingplatz einsetzen. Das bekannteste Produkt ist sicherlich der Vodafone GigaCube. Für Camper ist er aber nur bedingt geeignet, weil er eine Steckdose braucht und du den Standort offiziell nur alle 12 Stunden wechseln darfst. Vorteil allerdings: Der Zugang kann monatlich gebucht werden. Der congstar Homespot ist für Camper aufgrund einer festgelegten Nutzungszone ungeeignet, die Telekom Speedbox hingegen kannst du innerhalb Deutschlands nomadisch nutzen.

Tarife für Camper und Dauercamper

Stand: 22.07.2025 Vodafone GigaCube Flex Telekom Speedbox Flex congstar Homespot L Ortel Mobile o2 my Home S Freenet Internet Datenvolumen/Monat 200 GB 100 GB 300 GB 120 GB Flatrate Flatrate Datenrate bis 300 Mbit/s bis 300 Mbit/s bis 50 MBit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 15 Mbit/s Kosten/Monat 49,99 Euro 44,95 Euro pro 31 Tage 40 Euro 29,99 Euro / 28 Tage 34,99 Euro 34,99 Euro Laufzeit Jeweiliger Kalendermonat

31 Tage 1 Monat Keine, automatische Optionsverlängerung bei ausreichend Guthaben

1 Monat 1 Monat Einmalkosten 49,99 Euro 39,95 Euro 35 Euro 39,99 Euro 49,99 Euro 34,99 Euro Gerätekosten Standard-Router GigaCube: 129,90 Euro



GigaCube 5G: 279,90 ab 99,95 Euro optional, zwischen 25 und 85 Euro inklusive ab 49,99 Euro einmalig plus 7,99 Euro monatlich auf Wunsch FritzBox 6820 LTE für 149,99 Euro Mobile Nutzung Ja, in Deutschland. Mindestens 12 Stunden pro Nutzungsort möglich Nein, nur innerhalb einer „Homezone“, Adresswechsel kostenpflichtig möglich ja nein Ja, innerhalb Deutschlands hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Vorteile

Eigenständiges Gerät mit eigenem Tarif

Unabhängig vom eigenen Handy

Nachteile

Einmalkosten für den Router

Nicht jedes Angebot ist für Camper geeignet

Meist abhängig von Steckdose

Zumeist nur in Deutschland nutzbar

Starlink: Internet via Satellit – auch im Nirgendwo

Wenn du wirklich unabhängig sein willst – etwa beim Camping in entlegenen Regionen – ist Starlink von SpaceX eine echte Alternative. Die Satellitenschüssel wird einfach am Wohnmobil montiert oder mobil ausgerichtet. Der Empfang erfolgt über ein weltumspannendes Netz von Starlink-Satelliten – unabhängig von Mobilfunkmasten. 200 Mbit/s sind machbar. Wichtig: Du musst den Reise-Tarif buchen, damit du überall online gehen kannst. Verzichtest du auf Streaming, reichen dir vermutlich 50 GB für 40 Euro, eine Flatrate gibt’s für knapp 90 Euro.

Vorteile

Funktioniert fast überall – auch ohne Mobilfunkabdeckung

Hohe Geschwindigkeit und gute Latenzen

Unbegrenztes Datenvolumen möglich

Nachteile

Hohe einmalige Kosten für Hardware (ab ca. 250 Euro)

Monatliche Gebühren 40 bis 90 Euro

Erhöhter Stromverbrauch per 230 Volt (Dauerbetrieb erfordert mindestens 100–150 Watt)

WLAN vom Camping-Platz – oft verfügbar, selten zuverlässig

Viele Campingplätze bieten ihren Gästen kostenloses oder kostenpflichtiges WLAN an. Das klingt verlockend – ist aber in der Praxis oft enttäuschend. Gerade in der Hauptsaison und bei vielen Nutzern bricht die Verbindung schnell ein, und auch die Reichweite ist oft begrenzt (z. B. nur im Bereich der Rezeption oder des Waschhauses).

Vorteile

Oft kostenlos

Keine eigene Hardware oder Tarif nötig

Nachteile

Langsam oder instabil

Häufig auf bestimmte Zonen beschränkt

Sicherheitsrisiko öffentliches WLAN – unbedingt VPN nutzen

