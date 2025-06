Mit dem M8550 bringt TP-Link seinen bisher fortschrittlichsten mobilen Router auf den Markt. Denn der neue Router ist nicht nur kompakt, sondern unterstützt auch 5G und Wi-Fi 6E. Er ermöglicht damit Downloadraten über das WLAN von bis zu 3,6 Gbit/s – zumindest auf dem Papier. Denn von dieser Brutto-Datenrate bleibt wie immer bei WLAN-Routern am Ende nur etwa die Hälfte als nutzbare Datenrate übrig. Per 5G unterstützt der Router sogar Internet mit bis zu 7 Gbit/s im Downstream. Aber auch hier handelt es sich um einen rein theoretischen Wert, da kein Netzbetreiber in Deutschland alle nutzbaren Frequenzen gleichzeitig in Betrieb hat und derartige Datenraten ermöglichen würde. Du kannst aber davon ausgehen, dass du jeweils die technisch und tariflich maximal mögliche Datenrate nutzen kannst. Das heißt, dass du in der Praxis je nach Tarif, Netzbetreiber und aktuell genutztem Sendemast mit Datenraten bis zu 1 Gbit/s rechnen kannst. Aber auch Internet-Datenraten von wenigen Megabit pro Sekunde sind denkbar, wenn das Netz schlecht ausgebaut oder viele Nutzer aktiv sind.

14 Stunden Akku für mobilen 5G-Router

Das besonders Interessante ist jedoch der Preis und die Tatsache, dass er ohne eine Steckdose auskommt. Er ist damit nicht nur ein Router für den Campingplatz, sondern auch für die mobile Nutzung ohne Stromversorgung. Diese Router waren bisher oft deutlich teurer als der M8550 oder unterstützten kein 5G. Im Vergleich zu klassischen mobilen 4G-Routern bietet der M8550 durch 5G einen deutlich höheren Datendurchsatz bei gleichzeitig geringeren Latenzen. Unterstützt wird Tri-Band-WLAN über die 2,4-, 5- und 6-GHz-Frequenzen, sodass bis zu 32 Geräte gleichzeitig verbunden werden können. Zusätzlich lassen sich Geräte über den integrierten Gigabit-LAN/WAN-Port auch kabelgebunden anschließen – praktisch für Notebooks oder kleine Switches. Dank WAN-Unterstützung kann der M8550 auch stationär genutzt werden, etwa als WLAN-Router hinter einem Glasfaser– oder Kabelmodem. Eine Größe von 135 × 40 × 20,4 Millimetern und ein Gewicht von 273 Gramm lassen aber ausdrücklich auch eine mobile Nutzung zu.

TP-LINK M8550 Datenblatt Marktdaten UVP 449,90 € Daten LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) 1 Frequenz 2,4 GHz

5,0 GHz

6,0 GHz WLAN-Standard IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11ax (WiFi 6E)

IEEE 802.11n (WiFi 4) WLAN-Datenrate (brutto) 3.600 Mbit

Der 4700-mAh-Akku sorgt laut Hersteller für bis zu 14 Stunden Internet fernab jeder Steckdose. Über den USB-C-Port ist der Router laut Datenblatt innerhalb von etwa zwei Stunden wieder vollständig aufgeladen. Die Bedienung erfolgt über ein 2,4-Zoll-Touchdisplay, das unter anderem Signalstärke, Datenverbrauch, Verbindungsstatus und Akkuladestand anzeigt. Für die gemeinsame Nutzung von Dateien – etwa bei Teamprojekten – bietet der M8550 zudem einen microSD-Kartenslot, der Speicherkarten mit bis zu 2 Terabyte unterstützt. Inhalte lassen sich so im Netzwerk freigeben.

Der TP-Link M8550 ist ab sofort im Handel und bei Amazon erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 449,90 Euro. Das klingt viel, doch kosten die wenigen vergleichbaren 5G-Router-Alternativen auf dem Markt in der Regel sogar 800 bis 1.000 Euro.