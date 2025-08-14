Was bei einem Anbieterwechsel mitunter übersehen wird, sind die Kosten, die für die Bereitstellung anfallen. Manchmal sind es nur 10 Euro, manchmal aber auch 40 oder 50 Euro, die ein Mobilfunkanbieter dafür berechnet, dass er dir eine SIM-Karte zuschickt und deinen Vertrag im System anlegt. Der Telekom-Discounter congstar verlangte bisher bis zu 35 Euro dafür – nämlich dann, wenn du dich für einen Anschluss mit nur einem Monat Laufzeit entscheiden wolltest.

Keine Anschlusskosten bei congstar

congstar schafft genau diese Einstiegshürde jetzt vorübergehend ab. Die Anschlussgebühr für alle Allnet-Flat-Tarife entfällt. Das gilt nicht nur für den klassischen Vertrag mit 24 Monaten Laufzeit, sondern auch für die monatlich kündbare Flex-Variante. Damit lässt sich beim Einstieg in den neuen Tarif je nach Modell bis zu 35 Euro sparen.

Normalerweise verlangt congstar 15 Euro bei den Laufzeittarifen und – wie erwähnt – 35 Euro für die Flex-Option. Besonders letztere wird durch den Wegfall der Gebühr deutlich attraktiver, denn sie bietet maximale Flexibilität ohne Aufpreis. Somit gibt es zumindest bei einem SIM-Only-Vertrag keinen Grund, sich für einen Vertrag mit Laufzeit zu entscheiden und sich unnötig lange zu binden.

Zur Auswahl stehen vier Allnet-Flats im Telekom-Netz mit Telefon- und SMS-Flat sowie Datenvolumen zwischen 10 und 150 Gigabyte. Die Preise reichen von 14 Euro für 10 GB bis 29 Euro für 150 GB im Monat. Inklusive ist auch die GB+-Option, mit der das Datenvolumen jährlich automatisch wächst. Auch die Nutzung von 5G ist freigeschaltet, allerdings auf 50 Mbit/s gedrosselt. Dennoch verbessert die 5G-Freischaltung je nach Situation deinen Netzempfang. Telefonieren und SMS schreiben kannst du in deutsche Netze ohne jegliches Limit. Das gilt auch auf Reisen in der gesamten EU. Eine Besonderheit bei congstar: Das Datenvolumen lässt sich auch im Roaming in der Schweiz nutzen.

Wer also ohnehin über einen Tarifwechsel nachdenkt oder mit dem Gedanken spielt, einen flexiblen Zweitvertrag abzuschließen, hat jetzt eine gute Gelegenheit dazu. Doch leider streicht congstar diese Kosten nicht dauerhaft: Offiziell gilt die Aktion nur bis zum 2. September. Ob es zu einer Verlängerung kommt, ist unklar.

