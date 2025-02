Sich für einen Mobilfunkanbieter zu entscheiden, ohne ihn wirklich zu kennen, ist häufig wie die sprichwörtliche Katze im Sack zu kaufen. Das gilt insbesondere im Hinblick auf das Netz. Gibt es an der eigenen Adresse Funklöcher? Wie gut ist das Netz im Büro? Taugt es im Zug und auf dem Weg zur Arbeit? Und wie schnell fließen die Daten? Das alles lässt sich nur herausfinden, indem man es ausprobiert. Die Telekom gibt nun über ihre Discount-Marke congstar die Möglichkeit, das eigene Netz ausführlich zu testen – ohne Risiko und für nur 1 Euro.

1 Euro für 1 Monat, aber mit 50 GB im Telekom-Netz

Ab sofort kannst du den congstar Kennenlern-Tarif buchen. Das Besondere: Dieser Tarif kostet einmalig 1 Euro und hat eine Laufzeit von einem Monat. Nach dem einen Monat endet der Tarif automatisch, sofern du dich nicht aktiv anders entscheidest. Dein maximales Risiko beträgt also 1 Euro.

Der Tarif beinhaltet 50 GB Datenvolumen. Diese Daten kannst du mit maximal 100 Mbit/s im 5G Netz der Telekom nutzen. Eine Telefonie- & SMS-Flat in alle deutschen Netze ist auch enthalten. Damit kannst du das Netz unter realen Bedingungen nutzen. Es gibt nur zwei Einschränkungen: Der Tarif ist ausschließlich mit einer eSIM nutzbar. Das heißt, du brauchst ein eSIM-fähiges Handy. Und eine Rufnummernportierung ist für diesen Tarif nicht möglich. Die Begründung: Man will eine schnelle Aktivierung ermöglichen, da sei die Mitnahme der Rufnummer hinderlich. Wer nach dem Testmonat bei congstar bleiben will, kann einen der regulären congstar-Tarife buchen. Dann sei auch die Übertragung der eigentlichen Handynummer noch möglich, heißt es von congstar.

Das Netz der Telekom bekommt immer wieder Auszeichnungen als das beste Netz in Deutschland. Die beiden letzten großen Referenz-Tests sind erst weniger Wochen alt: der Chip-Netztest und der connect-Test. Die Telekom will ihr Netz in den kommenden Jahren noch weiter ausbauen. Jeder Sendemast soll pro Antennenzelle eine Kapazität von 1 Gbit/s senden.

