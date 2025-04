Telekom: Bald gibt's mehr fürs Geld

Ab dem 29. April erhöht die Telekom das Datenvolumen in ihren MagentaMobil-Prepaid-Tarifen. Die Preise, die pro Abrechnungszeitraum von vier Wochen berechnet werden, ändern sich dabei nicht. Es gibt also mehr Leistung fürs Geld. Die Telekom kann diese Verbesserung daher auch bestehenden Kunden weitergeben. Wie das Unternehmen mitteilt, erhalten Bestandskunden mit Beginn ihres nächsten individuellen Abrechnungszeitraums nach dem 29. April automatisch mehr Datenvolumen. Nicht verbrauchtes Inklusiv-Datenvolumen kann weiterhin im folgenden Abrechnungszeitraum genutzt werden.

Inklusivvolumen teils verdoppelt

In den MagentaMobil-Prepaid-Tarifen M, L, XL sowie im Jahrestarif steigt das Datenvolumen. Der MagentaMobil Prepaid M enthält zukünftig 13 GB statt 8 GB für 9,95 Euro, der MagentaMobil Prepaid L 25 GB statt 15 GB für 14,95 Euro. Beim MagentaMobil Prepaid XL steigt das Datenvolumen von 25 GB auf 50 GB für 19,95 Euro. Alle Preise beziehen sich auf einen Abrechnungszeitraum von 28 Tagen.

Wer sich für den MagentaMobil Prepaid Jahrestarif entscheidet, erhält insgesamt 156 GB statt bisher 96 GB für 12 Monate zum einmaligen Preis von 99,95 Euro. Damit stehen dir rechnerisch monatlich 13 GB zur Verfügung. Der MagentaMobil Prepaid S sowie die unlimitierte Flatrate Max bleiben unverändert bestehen. Unverändert bleibt auch der individuelle Datenbonus in der MeinMagenta-App. Damit erhöht sich das Datenvolumen abhängig vom Tarif und der Dauer der Vertragsbeziehung dauerhaft um bis zu 10 GB.

Alle MagentaMobil-Prepaid-Tarife auf einen Blick

MagentaMobil Prepaid S: 1 GB für 4,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid M: 13 GB für 9,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid L: 25 GB für 14,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid XL: 50 GB für 19,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid Max: Unlimited GB für 99,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid Jahrestarif: 156 GB (13 GB mtl.) für 99,95 Euro / 12 Monate

Hast du dein Datenvolumen nicht verbraucht, nimmst du es weiterhin automatisch in den nächsten Abrechnungszeitraum mit. Dort wird es vorrangig verbraucht, bevor das neue Datenvolumen angebrochen wird. Möglich ist das in den MagentaMobil-Prepaid-Tarifen M, L, XL sowie im Jahrestarif. So kannst du auch taktisch agieren und dir beispielsweise Datenvolumen für deinen Urlaub im folgenden Monat aufsparen.

Die Prepaid-Tarife M bis XL sowie der Jahrestarif bieten weiterhin eine Flatrate, mit der du unbegrenzt in alle deutschen Netze telefonieren und SMS verschicken kannst. Der MagentaMobil Prepaid S enthält eine Flatrate für Telefonie und SMS ins Telekom-Netz sowie 50 Minuten für Anrufe in alle anderen deutschen Netze. Zudem ist in allen Tarifen die Nutzung des 5G-Netzes enthalten. Eine Besonderheit gegenüber nahezu allen anderen Prepaid-Tarifen auf dem Markt: Die Telekom behandelt die Schweiz wie ein EU-Land. Reisende mit einem MagentaMobil-Prepaid-Tarif surfen, telefonieren und simsen demnach in unserem Nachbarland wie zu Hause – ohne zusätzliche Roamingkosten.

