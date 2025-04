Das Mobilfunknetz der Telekom gilt, da sind sich alle unabhängigen Tester einig, als das beste in Deutschland. Es bietet hohe Datenraten, hat die meisten Sendemasten und die wenigsten Funklöcher. Das wissen auch die Verantwortlichen in der Konzernzentrale in Bonn und lassen sich diese Qualität entsprechend bezahlen. Auch wenn die Tarife mit der Einführung der aktuellen Unlimited-Tarife zumindest für Familien bezahlbar geworden sind, so ist das Preisniveau weiterhin hoch. Insbesondere ein einzelner Vertrag kann ein ordentliches Loch in deinen Geldbeutel reißen.

Telekom hat eigene Discounter-Marke

Doch was, wenn du ein richtig gutes Netz zum kleinen Preis nutzen kannst? Das ist möglich: Mobilfunk-Discounter kaufen die Leistungen quasi mit Mengenrabatt bei der Telekom ein und vermarkten sie unter eigenem Namen weiter. Oder noch einfacher: Die Telekom setzt im Rahmen einer Mehrmarken-Strategie gezielt auf den Absatzkanal der Discounter – wohl wissend, dass nicht jeder sich die hochpreisigen Telekom-Verträge leisten will oder kann.

Welche Mobilfunk-Anbieter nutzen aber nun das Netz der Telekom? Und warum kosten sie weniger als die Telekom selbst? Dass sie günstiger sind, liegt oftmals daran, dass sie weniger bieten als die Telekom selbst. So sind die Datenraten beispielsweise oft auf 50 Mbit/s gedrosselt, während du bei der Telekom offiziell bis zu 300 Mbit/s (praktisch aber weitaus mehr) bekommst. Auch Funktionen wie eine MultiSIM oder inkludiertes Roaming in der Schweiz gibt es bei den Discountern nicht.

Die Telekom selbst ist seit 18 Jahren mit der Marke congstar am Markt tätig. Sie bietet interessante Tarife für verschiedene Kundengruppen – egal ob Prepaid oder Vertrag. Interessant beim Vertrag: Du kannst sogar monatlich kündbare Verträge abschließen. 10 GB gibt es für 14 Euro monatlich, 100 GB kosten 29 Euro. Aktuell kannst du sogar einen Tarif für einmalig 1 Euro abschließen, der 50 GB beinhaltet und sich nach einem Monat selbst deaktiviert.

In diesen Supermarkt-Marken steckt das Telekom-Netz

Während congstar ein Ableger der Telekom ist, ist die Marke Fraenk eine von congstar betreute Mobilfunkmarke im Netz der Telekom. Sie richtet sich an alle, die ihren Handyvertrag komplett per Handy administrieren wollen. Du lädst dir nur die Fraenk-App herunter und kannst, eSIM vorausgesetzt, direkt loslegen. Andernfalls kommt die SIM-Karte per Post. Für 10 Euro im Monat bekommst du 15 GB – oder 25 GB für nur 15 Euro.

Was nur wenige wissen: Auch im Supermarkt findest du das Telekom-Netz. Denn auch hinter Supermarkt-Discountern verbirgt sich oft das Telekom-Netz. Während sich Aldi Talk für das Netz von O2 entschieden hat, kannst du mit Marken wie Kaufland mobil, Edeka Smart, Penny Mobil, Norma Connect oder der REWE-Marke ja!mobil das Telekom-Netz nutzen. Die Tarife variieren von Anbieter zu Anbieter und unterscheiden sich teilweise auch, je nachdem, ob du den Tarif online bestellst oder die SIM-Karte im Geschäft mitnimmst.

