Telekom führt neue Unlimited-Tarife ein – mit einem Haken!

Ab dem 1. April sind bei der Deutschen Telekom neue Handytarife für private Vertragskunden erhältlich. Im Kern möchte es der Telekommunikationskonzern aus Bonn in Zukunft mehr Kunden ermöglichen, auf dem Smartphone unbegrenztes Datenvolumen für mobiles Internet zu nutzen. Das funktioniert aber nicht ganz ohne Hürde. Die neuen Unlimited-Tarife gibt es nämlich nur, wenn man eine Gemeinschaft bildet und über einen Vertrag mehrere SIM-Karten verwendet. Eine ideale Lösung zum Beispiel für Paare und Familien, unter Umständen aber auch für Freundeskreise und WGs.

Deutsche Telekom führt neue Unlimited-Tarife ein – für Partnerkarten

Wolfgang Metze, Privatkundenchef der Deutschen Telekom, ist überzeugt, ein nahezu perfektes Angebot geschaffen zu haben. „Kein permanentes Aufladen, keine schlechtere Netzqualität, keine Begrenzung bei der Geschwindigkeit. Dafür Highspeed in 5G und bester Service – persönlich und digital per App“, sagt der Manager mit Blick auf die neue Tarifoffensive. Ziel sei es, Gemeinschaften zu stärken – für mehr Miteinander statt ständig wachsendem Gegeneinander. Im Kern ist es künftig schon ab dem Tarif MagentaMobil M möglich, einen doppelten Unlimited-Effekt zu nutzen. Wer eine Zusatzkarte bucht, kann nicht nur diese mit unlimitiertem Datenvolumen nutzen, sondern auch den eigentlichen Haupttarif. Regulär sind bei diesem sonst nur 50 GB Highspeed-Datenvolumen im Monat inklusive.

Wer eine oder mehrere Zusatzkarten bucht, kann die durchschnittlichen Kosten pro Monat senken. Mit Blick auf den beliebten Tarif MagentaMobil M bedeutet das: Der Hauptvertrag kostet monatlich 49,95 Euro, die erste Zusatzkarte aber nur 19,95 Euro. Rechnerisch zahlt man pro Vertrag also nur 34,95 Euro im Monat und beide Tarife sind mit einer nicht limitierten Dreifach-Flatrate für Telefonate und SMS innerhalb Deutschland sowie grenzenlosem mobilem Internet ausgestattet. Bucht man eine dritte SIM-Karte hinzu, sinkt der durchschnittliche Monatspreis auf 26,62 Euro pro Karte. Denn jede weitere SIM-Karte, die zum Haupttarif hinzugebucht wird, kostet nur 9,95 Euro extra. Eine SIM-Karte für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren kostet immer monatlich 9,95 Euro; auch, wenn es sich um die erste Zusatz-SIM handelt.

Wer einen Festnetzvertrag bei der Telekom nutzt, kann vom doppelten Unlimited-Effekt sogar schon im Tarif MagentaMobil S profitieren. Der kostet monatlich 39,95 Euro und beinhaltet regulär 30 GB 5G-Datenvolumen im Monat. Gute Nachrichten gibt es aber auch für all diejenigen, die in Zukunft weiter solo im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom unterwegs sein möchten. Für sie steigen die monatlichen Inklusivvolumina in den klassischen MagentaMobil-Tarifen. Neuer Einstiegstarif ist der MagentaMobil XS mit 20 GB 5G-Datenvolumen für 29,95 Euro im Monat. In der Spitze gibt es unlimitiertes Datenvolumen im Tarif MagentaMobil XL für 84,95 Euro monatlich.

MagentaMobil XS MagentaMobil S MagentaMobil M MagentaMobil L MagentaMobil XL Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze inklusive monatliches Inklusivvolumen (LTE & 5G) 20 GB 30 GB 50 GB 100 GB unlimitiert Multi-SIMs nicht inklusive 1 Multi-SIM 2 Multi-SIMs Flatrate für Gespräche von Deutschland in die Länder der EU + Schweiz, Großbritannien und Türkei nicht inklusive inklusive 5 GB Daten-Roaming in den Ländergruppen 2 und 3 nicht inklusive inklusive Grundgebühr pro Monat 29,95 Euro 39,95 Euro 49,95 Euro 59,95 Euro 84,95 Euro

Teure Handytarife der Telekom erhalten mehr Inklusivleistungen

Ganz neu ist noch ein weiteres Extra, das ab dem 1. April 2025 in den Tarifen MagentaMobil L und XL inklusive ist: eine Flatrate für Telefonate in die Netze aller EU-Länder sowie in die Netze der Schweiz, von Großbritannien und der Türkei. Auch kostenlose Zusatz-SIM-Karten (Multi-SIMs) sind künftig in diesen beiden Tarifen inklusive. In der XL-Variante gibt es außerdem wie gewohnt 5 GB kostenloses Datenroaming pro Monat, wenn man sich in Ländern der Telekom-Ländergruppen 2 und 3 aufhält. Zur Ländergruppe 2 gehören unter anderem die USA, Kanada und die Türkei, zur Ländergruppe 3 zum Beispiel Australien, Indien und China.

Alle neuen Handytarife der Telekom sind mit einer Laufzeit von zwei Jahren oder in der Flex-Variante mit nur einem Monat Mindestlaufzeit buchbar. Wer sich für die 24-monatige Variante entscheidet, kann ein preislich attraktives Smartphone mitbestellen. Grundsätzlich wird abseits von etwaigen Promotion-Kampagnen eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,95 Euro pro Hauptkarte fällig. Für die erste PlusKarte werden einmalig 19,95 Euro fällig, für jede weitere PlusKarte einmalig 9,95 Euro. Im April entfällt der Bereitstellungspreis für PlusKarten im Rahmen einer Aktion. Bis zu elf SIM-Karten lassen sich in Summe unter einem Vertrag bündeln.

Jetzt weiterlesen Deutsche Telekom jagt den nächsten Rekord

Mehr Datenvolumen in den Standardtarifen im Mobilfunk. Darauf können sich alle Vertragskunden der Deutschen Telekom ab April 2025 freuen. Mehr noch: Wer sich dafür entscheidet, mehrere SIM-Karten unter einem Vertrag zu bündeln, spart teilweise erheblich. Trotzdem bleiben Telekom-Tarife gerade im Vergleich mit dem Wettbewerb teuer. Ein Schritt in die richtige Richtung wird aber trotzdem gemacht.