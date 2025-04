Neben den Originaltarifen von O2 selbst gibt es viele günstige Alternativen, die das Netz von Telefónica Deutschland nutzen. Wir zeigen dir, welche Marken dazugehören und worauf du achten solltest. Denn im Mobilfunkmarkt gibt es eine Vielzahl von Marken, die ohne eigene Netz-Infrastruktur arbeiten und stattdessen auf die Netze der großen Anbieter – also Telekom, Vodafone oder o2 – zugreifen. Besonders im o2-Netz ist die Auswahl an solchen Discountern groß.

Bekannte Marken nutzen das O2-Netz

Einige dieser Marken stammen von Telefónica selbst. Zu nennen sind hier beispielsweise Blau und Fonic. Fonic ist beispielsweise einer der Anbieter, bei denen du noch einen echten Prepaid-Tarif ohne Grundkosten bekommst, bei dem du pro Gesprächsminute bezahlst. Ideal, wenn du kein Datenvolumen benötigst. Umgekehrt bekommst du bei Blau beispielsweise für gerade einmal 9,99 Euro monatlich ein Datenvolumen von 50 GB inklusive Flatrate in alle deutschen Netze. Zu nennen sind auch die Marken Ay Yildiz und Ortel Mobile: Diese Marken richten sich vor allem an Menschen mit internationalem Telefoniebedarf, etwa in die Türkei oder andere Länder.

Auch viele externe Anbieter setzen auf das Netz von o2. Der wohl bekannteste ist beim Discounter Aldi zu finden. Einst im E-Plus-Netz gestartet, nutzt Aldi Talk inzwischen das Netz von O2. Seit Kurzem findest du hier Tarife mit Daten-Flatrates. Allerdings: Ab einem bestimmten monatlichen Volumen musst du dir kostenlos weiteres Datenvolumen zubuchen. Das soll die Nutzung erschweren. Dafür kosten die Tarife aber auch ab 9,99 Euro je vier Wochen.

Auch beim Discounter nebenan, beim (gelben) Netto, gibt es einen Mobilfunkdiscounter. Neben einem grundgebührfreien Tarif je nach Verbrauch findest du bei Nettokom Tarife mit 15 GB (für 8,99 Euro) und 60 GB (für 18,99 Euro). Ein weiterer Klassiker und einer der ersten Mobilfunk-Discounter überhaupt ist Tchibo mobil. Tarife gibt es hier aktuell mit einem Datenvolumen zwischen 5 GB (8,99 Euro) und 60 GB (20,99 Euro) je vier Wochen.

Zahlreiche weitere Marken nutzen ebenfalls das O2-Netz. Zu nennen wären hier beispielsweise Labara, simyo und zahlreiche Tarife von regionalen Glasfaseranbietern, die auch Mobilfunk vermarkten. Interessant zu nennen aus tariflicher Sicht ist noch freenet Funk. Hier kannst du dich jeden Tag neu entscheiden, ob du eine unlimitierte Flatrate für Daten (99 Cent/Tag) benötigst, oder mit 1 GB (69 Cent/Tag) auskommst. Eine Flatrate für die Telefonie ist so oder so enthalten.

Die Netzqualität von o2 hat sich in den vergangenen Jahren stetig verbessert, gerade im Bereich 4G – und mit dem 5G-Ausbau holt Telefónica weiter auf. Willst du doch lieber das Netz von Telekom oder Vodafone nutzen? Auch dort findest du entsprechende Discountermarken. Wir haben sie dir zusammengestellt. Hier findest du alle interessanten Telekom-Mobilfunkdiscounter und hier sind alle Discounter im Vodafone-Netz.

