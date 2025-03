„Endlich unendlich“ heißt es ab sofort beim Prepaid-Discounter Aldi Talk. Der Discounter, der das Netz von O2 nutzt, hat seine Tarife einmal komplett umgekrempelt. Volumentarife gehören ab sofort der Vergangenheit an, es gibt nur noch Flatrates. Diese allerdings haben unterschiedliche Preise und somit folgerichtig auch unterschiedliche Leistungen. Dabei erinnern sie sehr an die von 1&1 vor einigen Monaten eingeführten Tarife für Vertragskunden.

Die Tarife S, M und L unterscheiden sich maßgeblich darin, wie schnell du per Mobilfunknetz Daten übertragen kannst. Weiterer Unterschied ist eine Surfbegrenzung. Bei einem Verbrauch von – je nach Tarif – 15, 30 oder 60 GB wirst du ausgestoppt. Danach kannst du nicht mehr surfen, bis du Datenvolumen nachgebucht hast. Das Nachbuchen ist kostenlos, jedoch nur in 1-GB-Schritten möglich. Wer also regelmäßig viel mehr als die 15 bis 60 GB Datenvolumen benötigt, dürfte schnell genervt sein. Das Buchen ist über die Aldi Talk App möglich.

Die neuen Aldi Talk Tarife im Überblick

Tarif S: 15 GB inkl. 5G mit bis zu 50 Mbit/s + unlimited GB nachbuchen für 9,99 Euro / 4 Wochen

Tarif M: 30 GB inkl. 5G mit bis zu 100 Mbit/s + unlimited GB nachbuchen für 14,99 Euro / 4 Wochen

Tarif L: 60 GB inkl. 5G mit bis zu 150 Mbit/s + unlimited GB nachbuchen für 19,99 Euro / 4 Wochen

In den Tarifen sind zudem noch unlimitierte Telefonate und SMS in alle deutschen Netze enthalten. Die Begrenzung beim Datenvolumen dient dem Mobilfunker vor allem als Schutz, dass Kunden die Mobilfunk-SIM-Karte nicht in Routern nutzen. Denn hier ist der Datenverbrauch deutlich höher – ein solcher Tarif wäre bei einem Preis von unter 10 Euro kaum wirtschaftlich darstellbar.

Buchbar sind die neuen Tarife zunächst offiziell nur bis Ende Juni. Auch Bestandskunden können die neuen Konditionen nutzen. Neukunden bekommen aktuell ein Starterset für 2,99 Euro. Darin sind 10 Euro Startguthaben enthalten.

