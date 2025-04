Plötzlich kein Netz? Mit diesem Trick übernehmen Betrüger dein Handy!

Denn was nach einem technischen Defekt aussieht, ist in Wirklichkeit häufig das Ergebnis einer perfiden Betrugsmasche: SIM-Swapping. Dabei übernehmen Kriminelle deine Handynummer – ohne dein Smartphone überhaupt berührt zu haben. Der Trick: Die Angreifer kontaktieren deinen Mobilfunkanbieter, geben sich als dich aus und beantragen eine Ersatz-SIM. Wird diese aktiviert, wird deine echte SIM-Karte sofort deaktiviert. Aber noch schlimmer: Die Kontrolle über deine Telefonnummer liegt bei den Betrügern.

Mit 2-Faktor-SMS übernehmen Betrüger deine Identität

Was folgt, ist oft ein digitaler Albtraum: Zwei-Faktor-Codes landen beim Angreifer, Passwörter werden zurückgesetzt, Bankkonten leergeräumt oder Social-Media-Accounts übernommen. Besonders betroffen: Jüngere Menschen, die digitale Dienste fast ausschließlich über das Smartphone nutzen. Spamschutz-Experte Thomas Wrobel von Clever Dialer erklärt, warum gerade diese Zielgruppe gefährdet ist: „Viele setzen beim Login oder bei sensiblen Transaktionen auf SMS-Verifizierung. Wer Zugriff auf die Handynummer hat, kann diese Hürde problemlos umgehen.“

Die Täter gehen dabei systematisch vor. Sie nutzen gestohlene oder im Netz frei verfügbare Daten wie Namen, Adressen oder Geburtstage. Auch Phishing-Mails und Fake-Webseiten, etwa im Stil von Paketdiensten, spielen eine zentrale Rolle. Hinzu kommen psychologische Tricks, mit denen sich Mitarbeitende bei Mobilfunkanbietern täuschen lassen – sogenanntes Social Engineering.

SIM-Swapping: So erkennst du die Masche

Erste Warnzeichen sind ein plötzlicher Netzverlust, obwohl mit dem Handy alles in Ordnung scheint. Doch nicht jeder Netzverlust ist auch ein Angriff. Meist sind es technische Probleme im Netz. Probiere auf jeden Fall, dein Handy einmal in den Flugmodus zu versetzen oder gar neu zu starten. Kommen aber ungewöhnliche Aktivitäten bei Apps und Diensten hinzu, wird es ernst. In dem Fall solltest du sofort deinen Mobilfunkanbieter kontaktieren und die SIM-Karte sperren lassen. Zusätzlich sollten Passwörter geändert und möglichst keine SMS zur Verifizierung mehr verwendet werden – Authenticator-Apps bieten hier deutlich mehr Sicherheit.

Auch wenn SIM-Swapping nicht neu ist: Die Angriffe werden immer professioneller. Und sie treffen längst nicht mehr nur leichtgläubige Nutzer. Wer sich bewusst mit dem Thema auseinandersetzt, technische Schutzmaßnahmen trifft und bei ungewöhnlichem Verhalten schnell reagiert, kann sich jedoch gut davor schützen.