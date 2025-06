Angriff auf Kunden der Deutschen Bank – Was steckt dahinter?

Bankkunden sehen sich im Internet-Zeitalter mit einer kontinuierlichen Flut an digitalen Angriffen konfrontiert. Derzeit stehen Kunden der Deutschen Bank im Fokus von Cyberkriminellen. Getarnt als E-Mails mit einer Aktualisierungsaufforderung der Kontoinformationen, finden die Phishing-Schreiben ihren Weg in die Postfächer der nichts ahnenden Opfer. Und hier können sie eine Menge Schaden anrichten.

Verbraucherzentrale warnt Bankkunden

Die Verbraucherzentrale meldet beinahe täglich neue Phishing-Fälle. Aktuell sind, wie bereits erwähnt, Kunden der Deutschen Bank in Gefahr. In einer entsprechenden E-Mail werden sie zunächst darüber informiert, dass man ihre Mithilfe bei der Überprüfung der Kontodaten benötige. Anschließend folgt eine zu diesem Zweck hinterlegte Verlinkung in Form eines Buttons.

Die E-Mails wirken auf den ersten Blick seriös. Doch hinter dem eingebetteten Link verbirgt sich nicht die offizielle Website der Deutschen Bank, sondern eine betrügerische Seite, die optisch kaum von der echten zu unterscheiden ist. Dort werden sensible Daten wie Login-Informationen, Kontodaten und in manchen Fällen sogar TANs abgefragt und direkt an die Täter weitergeleitet. Im schlimmsten Fall ermöglicht das den Zugang zu Bankkonten – mit der Folge, dass Kriminelle Geld abbuchen oder Überweisungen tätigen können.

Die Verbraucherzentrale rät deshalb dazu, solche E-Mails unbeantwortet zu lassen und sie direkt in den Spam-Ordner zu verschieben. Tipps zur Erkennung solcher Betrugsversuche finden sich in unserem Phishing-Ratgeber. Der sogenannte Buchstaben-Trick kann in diesem Fall allerdings nicht helfen, betrügerische Nachrichten frühzeitig zu erkennen.

Phishing-Mail im Namen der Deutschen Bank

Was im Ernstfall zu tun ist

Wer bereits auf den Trick hereingefallen ist und persönliche Daten in die dazugehörigen Felder eintrug, sollte schnell handeln. Zunächst sollte die Bank informiert und das betroffene Konto sofort gesperrt werden. Ferner empfiehlt es sich, verdächtige Transaktionen nach Möglichkeit stoppen zu lassen. Anschließend können Betroffene Strafanzeige bei der Polizei erstatten. Weniger wegen einer hohen Aufklärungsquote, sondern um sich für den Fall eines späteren Identitätsdiebstahls rechtlich abzusichern. Eine offizielle Anzeige kann helfen, sich gegenüber Ansprüchen Dritter besser verteidigen zu können.