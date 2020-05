5G, der Mobilfunkstandard der fünften Generation, ist da. 5G gilt gemeinhin als eine Art Heilsbringer. Deutlich schnellere Bandbreiten, niedrige Latenzzeiten für noch mehr Anwendungsszenarien und fast das Wichtigste: eine flächendeckende Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes. Das zumindest sind die Mythen und Hoffnungen, die man mit 5G verbinden. Doch wie funktioniert 5G wirklich? Wer braucht 5G? Und wann startet 5G?

Wir beantworten dir diese Fragen in zahlreichen Artikeln und Hintergrundtexten rund um 5G. Ob die Netzinfrastruktur, der Netzausbau in Deutschland samt Regulierungs-Parametern, die Anwendungsgebiete, in denen 5G das fehlende Puzzleteil darstellt, bis zu den Smartphones, die 5G-fähig sind und was sie dafür können müssen.

5G – Alles zum Netz der Zukunft

5G ist der Mobilfunkstandard der fünften Generation und somit der Nachfolger von LTE, dem Mobilfunk der vierten Generation. Doch während die Netzbetreiber in den vergangenen Jahrzehnten bei der Einführung eines neuen Standards wie UMTS oder LTE von einer Evolution sprachen, soll es sich bei 5G um eine Revolution handeln. Denn die 5G-Netze unterstützen Funktionen, die mit den bisherigen Netzen schlichtweg nicht möglich waren. 5G soll also mehr sein als nur ein Standard für schnelleres Internet. Wir zeigen dir, was für Technik hinter 5G steckt.

Zur Technik des 5G-Netzes gehören auch die Antennen. Nutzer werden sich darauf einstellen müssen, dass es mit 5G deutlich mehr Antennen geben wird, als es bisher etwa bei LTE der Fall ist. Doch daraus muss kein Antennenwald entstehen. Denn die Netzbetreiber arbeiten bei dem neuen Standard deutlich mehr mit sogenannten Small Cells – und diese kleinen Antennen lassen sich gut verstecken. Dennoch: Ein Netzausbau wird Milliarden Euro kosten.

5G-Netzausbau und -nutzung in Deutschland

Die Mobilfunkanbieter in Deutschland wollen bei 5G nicht nur in Europa, sondern weltweit ganz vorne dabei sein. Sie haben in den vergangenen Jahren viel Zeit und Arbeit in die Erforschung und Standardisierung des Mobilfunk-Standards gesteckt. Jetzt aber ist es an der Zeit, über ein echtes Netz zu sprechen. Und dieses Netz gibt es schon – zumindest zum Teil.

Auch wenn 5G viele Anwendungsgebiete bereithält, ein zentrales Thema ist natürlich der Zugang zum Internet. Die Netzbetreiber arbeiten daran, 5G dort als Ersatz für eine Glasfaserleitung zum Kunden zu nutzen, wo sich diese nicht verlegen lässt.

5G: Anwendungen in Industrie, Medizin und Medien

Schnelleres Internet für unterwegs? Wer mit 5G eine reine Beschleunigung seines Mobilfunkvertrages erwartet, hat nicht völlig unrecht. 5G ist aber mehr als Internet. Wer 5G auf schnelles Internet reduziert, übersieht aber die Tragweite, die der neue Mobilfunkstandard wirklich in sich trägt. Die Anwendungsszenarien, die durch 5G-Mobilfunk ermöglicht werden, bewegen sich zwischen kühner Prognose und unfassbarer Science-Fiction. Alles wird miteinander vernetzt sein. Selbstfahrende Autos, faltbare Smarphones, und Augmented Reality sind nur einige weitere Stichworte.

DVB-T2 HD ist zwar in Deutschland noch recht jung, wird aber 2030 wohl schon wieder verschwinden. Was dann folgt, könnte Fernsehen per 5G sein. Allerdings ganz ohne Streaming. Mobile Empfänger könnten das TV-Signal direkt per 5G erhalten.

5G Smartphones: Pläne der Hersteller und technische Voraussetzungen

Samsung, Huawei, Apple und Co. – um nur drei größten Hersteller zu nennen – agieren global. Das heißt im Umkehrschluss: 5G-Kompatibilität muss in den Handys verfügbar sein, wenn der neue Mobilfunkstandard in einer Ecke der Welt ausgerollt wird und Kunden zur Verfügung steht. Deutschland ist hier nicht der Nabel der Welt. Wir zeigen dir, welche 5G-Handys für dich relevant sind.

Die Gesundheit bei 5G

Viele machen sich auch Sorgen um die eigene Gesundheit wegen des neuen 5G-Standard. Wir beleuchten die Fakten und sagen dir, was nach aktuellem Stand der Wissenschaft hier der Sachstand ist.