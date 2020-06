In den 1990er Jahren war die Mobilfunk-Landschaft in Deutschland noch übersichtlich: Nicht nur, dass es wenige Netzbetreiber gab, es gab auch nur einen Frequenzbereich, den Telekom und Vodafone-Vorgänger D2 Mannesmann nutzen konnten: Frequenzen um 900 MHz. Erst mit dem Start von E-Plus und später Viag Interkom kamen mit dem 1800-MHz-Band weitere Frequenzen hinzu und Kunden mussten darauf achten, nach Möglichkeit ein Dual-Band-Handy zu kaufen. Heute gibt es mit GSM, UMTS und LTE drei verschiedene Netzstandards von drei Netzbetreibern, unzählige Tarife und zig unterschiedliche Mobilfunk-Frequenzen. Dabei ist es gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten, welche Anbieter welche Frequenzen einsetzen und welche Frequenzbereiche vor allem bei LTE künftig noch wichtig werden. Und mit 5G ist der nächste Netzstandard schon gestartet.

Welche GSM-Frequenzen nutzen Anbieter in Deutschland?

Das erste GSM-Netz ging im Sommer 1992 an den Start. Seitdem hat sich weltweit und auch in Deutschland eine Menge getan. Doch GSM gehört längst noch nicht zum alten Eisen. 2015 erst haben die drei Mobilfunkanbieter Millionenbeträge auf den Tisch gelegt, um die Frequenzen weiterhin benutzen zu dürfen. Bis heute werden sie vor allem für GSM-Netze eingesetzt. Denn im deutschen Netz sind immer noch viele alte, reine Telefonie-Handys im Einsatz. Zudem bietet das GSM-Netz die beste Netzabdeckung in Deutschland. Und auch in zahlreichen Maschine-2-Maschine-Modulen kommt GSM zum Einsatz. Die deutschen Netzbetreiber denken daher auch nicht darüber nach, GSM abzuschalten. Allerdings werden die Frequenzen künftig in Teilen wohl für LTE genutzt werden. Die Telekom hat heute schon einen Teil der Frequenzen für eine bessere LTE-Abdeckung abgezweigt.

Genutzt werden bei GSM bis heute die gleichen Frequenzbänder wie vor 20 Jahren. Das bedeutet, dass Frequenzen um 900 MHz und um 1800 MHz zum Einsatz kommen. Die Unternehmen konzentrieren sich darauf, das GSM-Netz in die Regionen um 900 MHz zu verlagern, da sie die 1800er-Frequenzen für LTE benötigen. Die Telekom nutzt schon heute keine Frequenzen um 1800 MHz mehr für GSM. Auch Vodafone setzt weitere Teile seines Frequenzspektrums im 1800-MHz-Bereich für LTE ein. O2 hat lange Zeit noch auf GSM 1800 gesetzt, sendet inzwischen aber auch vor allem LTE auf diesen Frequenzen.

Im 900-MHz-Band kommt bis heute vornehmlich GSM zum Einsatz, alle Anbieter verfügen hier über 2 x 10 MHz Spektrum. Die Telekom hat 2 x 5 MHz zusätzlich ersteigert, diese nutzt sie für LTE. Aber auch bei O2 und Vodafone kommt inzwischen LTE in dem ehemaligen GSM-Frequenzband zum Einsatz.

Welche UMTS-Frequenzen werden in Deutschland genutzt?

UMTS war der erste ernstzunehmende Breitband-Standard für Mobilfunknetze in Deutschland. Zwar gab es vorher schon Möglichkeiten, Daten per Handy zu übertragen, doch waren diese weder schnell noch massenmarktfähig. Der eine oder andere mag sich noch an Dienste wie i-mode erinnern.

Doch der Standard ist ein Auslaufmodell. Das liegt zum einen am wenig effizienten Standard im Vergleich zu LTE. Zumindest die Telekom bereitet sich schon auf eine Abschaltung von 3G vor: Ein entsprechender Passus ist in den AGB verankert. Dabei ist die Telekom der einzige Netzbetreiber, der seine UMTS-Frequenzen noch in vollem Umfang für UMTS nutzt.

Alle Netze verfügen über mindestens 2 x 9,9 MHz Spektrum, das bis Ende 2020 nutzbar ist, O2 sogar über 2 x 19,8 MHz. Alle Netzbetreiber haben sich jedoch Frequenzen ab 2021 neu ersteigert.

Dass hier aber noch lange UMTS gesendet wird, darf bezweifelt werden. Die Telekom wird nach aktuellem Stand noch ein Rumpf-Netz mit einem 5-MHz-Spektrum betreiben. Wie lange dieses bestehen bleibt, ist unklar. Vodafone hat seine UMTS-Abschaltung bis 30. Juni 2021 angekündigt. Und O2 wird wohl ebenfalls bis spätestens 2022 UMTS komplett abschalten.

Welche LTE-Frequenzen nutzen Telekom, Vodafone und O2?

LTE ist der Datenübertragungsstandard der Gegenwart und auch der Zukunft. Er wird auch für die 5G-Netze noch bis auf Weiteres gebraucht. Denn im ersten Schritt ist 5G ein Non-Stand-Alone-Netz, kann also nur dort funktionieren, wo es auch LTE gibt. Mindestens einen LTE-Träger braucht 5G, damit es funkltioniert.

Und auch langfristig wird LTE weiterhin das Haupt-Mobilfunknetz in Deutschland bleiben, sagen Experten. Entsprechend wichtig ist es somit, das richtige LTE-Netz und das richtige LTE-Handy zu wählen.

Bei LTE werden in Deutschland schon heute mehrere Frequenzbänder eingesetzt. Die Anbieter haben dafür unterschiedliche Strategien gewählt, wie sie welche Regionen versorgen. Weltweit gibt es fast 40 verschiedene LTE-Frequenzbänder. Der Hintergrund ist, dass über Jahrzehnte versäumt wurde, die Frequenzbänder weltweit einheitlich zu gestalten und somit verschiedene Dienste auf verschiedenen Frequenzen genutzt werden.

Welche LTE-Bänder und LTE-Frequenzen gibt es in Deutschland?

Wir beleuchten an dieser Stelle die verschiedenen möglichen LTE-Frequenzen in Deutschland und schätzt deren Wichtigkeit für den Kauf eines neuen Handys ein. Aktuelle Flaggschiffmodelle kommen zwar mit der Unterstützung nahezu aller erdenklichen Frequenzbänder auf den Markt, doch wer ein Gebraucht-Handy oder ein Einsteigergerät kauft, kann nicht damit rechnen, alle Bänder nutzen zu können.

LTE Band 1 um 2,1 GHz / 2100 MHz

Diese LTE-Frequenzen wurden einst für UMTS genutzt. Heute ist UMTS ein Auslaufmodell. Alle drei Netzbetreiber nutzen diese Frequenzen inzwischen vor allem für LTE. Bei der Telekom kommt zusätzlich 5G zum Einsatz.

Einschätzung: LTE Band 1 sollte bei allen Handys in Deutschland dabei sein.

LTE Band 3 um 1,8 GHz / 1800 MHz

Das LTE Band 3 wird auf ehemaligen GSM-Frequenzen für Städte realisiert. Die Telekom setzt im Wesentlichen auf diese LTE-Frequenzen, wenn sie ihr Netz in Städten aufrüstet. Mittlerweile ist die Abdeckung mit diesem Band schon sehr gut. Auch Vodafone setzt bereits einen großen Teil seiner Frequenzen in diesem Bereich für LTE ein, ist in Sachen Netzabdeckung aber noch hinter der den Bonnern zurück. O2 setzt diese Frequenzen vor allem in Metropolregionen ein.

Einschätzung: LTE Band 3 sollte von jedem Handy unterstützt werden, das in Deutschland verwendet wird.

LTE Band 7 um 2,6 GHz / 2600 MHz

Rein physikalisch bedingt ist das LTE Band 7 ein reines Stadtnetz. Die Ausdehnung der Funkwellen ist schlecht, doch können die Netzbetreiber relativ leicht zusätzliche Kapazitäten schaffen, um stark frequentierte Orte zu versorgen. Das wird auch bei allen drei Netzbetreibern konsequent getan.

Einschätzung: LTE Band 7 sollte von jedem Handy unterstützt werden, das in Deutschland verwendet wird.

LTE Band 8 um 0,9 GHz / 900 MHz

Die bisherigen GSM-Frequenzen für LTE einsetzen: Mit diesem Trick hat die Telekom 2017 die Branche überrascht. Zwar lassen sich aufgrund des eingesetzten kleinen Spektrums von nur 5 MHz keine großen Reichweiten erzielen, doch können die Bonner relativ einfach viele Kunden mit LTE versorgen. Das Band 8 ist vor allem in Gebäuden aber auch auf dem Land immer häufiger anzutreffen – inzwischen auch bei den anderen Netzbetreibern.

Einschätzung: LTE Band 8 sollte für Telekom-Kunden im Handy Pflicht sein, Kunden von Vodafone und O2 sollten das Frequenzband bei einer Neuanschaffung aber nicht vernachlässigen – vor allem, wenn sie auf dem Land sind.

LTE Band 20 um 0,8 GHz / 800 MHz

Das Band 20 ist so etwas wie das Rückgrat der LTE-Netze. Mit diesen LTE-Frequenzen aus der sogenannten Digitalen Dividende realisieren alle drei Netzbetreibern die Abdeckung in der Fläche. Vodafone und O2 setzen dieses Bereich auch in den Großstädten ein, die Telekom hat die Metropolen lange Zeit nicht mit diesen Frequenzen versorgt, nutzt sie nun aber auch zunehmend. Doch so wichtig dieser Frequenzbereich ist: Gerade bei einigen China-Handys fehlt das LTE Band 20. Vorsicht!

Einschätzung: LTE Band 20 ist Pflicht in Deutschland.

LTE Band 28 um 0,7 GHz/700 MHz

Die LTE-Frequenzen um 700 MHz stammen aus der Digitalen Dividende II. Ihre Versteigerung erfolgte bereits 2015. Nutzbar waren sie aber lange nicht, da die DVB-T-Sender sie noch belegten.

Niedrige Frequenzbänder wie dieses um 700 MHz sind technisch ideal, um möglichst günstig eine möglichst gute Abdeckung auch in ländlichen Regionen zu gewährleisten. Die Telekom hat Anfang 2019 angekündigt, die Frequenzen deswegen auch schon für LTE zu nutzen und so Funklöcher zu schließen. Geschehen ist das bis heute nicht.

Vodafone hat 2020 damit begonnen, die Frequenzen im DSS-Verfahren zusammen mit 5G zu nutzen. Der Ausbau werde hier im ländlichen Bereich erfolgen. Aber auch in den Städten ist der Einsatz denkbar, um die Indoor-Versorgung zu verbessern. In den kommenden Monaten ist hier ein spürbarer Ausbau zu erwarte. O2 hat ebenfalls erste LTE-Sender in diesem Frequenzbereich aktiv.

Einschätzung: LTE Band 28 ist ein sinnvolles Frequenzband in einem neuen Smartphone oder Tablet. Vor allem, wenn du in einer ländlichen Region lebst oder dich dort viel aufhältst, solltest du das Frequenzband bei einem neuen Handy an Bord haben.

LTE Band 32 um 1,5 GHz / 1500 MHz

Dieses spezielle Frequenzband kann nur von Telekom und Vodafone eingesetzt werden, da nur diese Frequenzen in diesem Bereich ersteigert haben. Allerdings: Die Frequenzen lassen sich technisch bedingt nur als Datenturbo in eine Richtung einsetzen, sie haben keinen Rückkanal. Es ist damit zu rechnen, dass diese LTE-Frequenzen weniger bei Handys oder Smartphones zum Einsatz kommen, sondern vielmehr bei DSL-Ersatzlösungen wie Homespots oder Hybrid-Lösungen, um das Datenaufkommen aus den „normalen“ Mobilfunknetzen fernzuhalten.

Einschätzung: LTE Band 32 spielt beim Handykauf derzeit keine Rolle.

Welche LTE-Frequenzen heute und in Zukunft wichtig?

7 von 40 möglichen Frequenzbänder spielen heute oder in Zukunft in Deutschland bei LTE eine Rolle. Beim Handykauf gilt es – vor allem bei Importhandys – auf diese Frequenzen zu achten. Am wichtigsten ist, dass Band 20, Band 7 und Band 3 unterstützt werden. Häufig werden diese auch als B20, B7 oder B3 abgekürzt. Nutzer sollten auch auf Band 8 (B8) und Band 1 (B1) achten. Auch die Unterstützung von Band 28 (B28) schadet nicht. Band 32 (B32) wird eher nicht bei mobilen Anwendungen zum Einsatz kommen.

Welche 5G-Frequenzen gibt es?

2019 kamen mit der Versteigerung der 5G-Frequenzen neue Frequenzen ins Spiel. In Deutschland ging es zunächst um Frequenzen zwischen 3,4 und 3,8 GHz. 5G ist aber auf sehr viel mehr Frequenzen möglich. Dabei gibt die jeweilige Frequenz samt des jeweiligen zur Verfügung stehenden Spektrums auch die Anwendung vor.

So hoffen die Mobilfunkanbieter beispielsweise auf weitere Frequenzbereiche um 26 und 60 GHz. Diese sollen für Breitband-Zugänge als Alternative zur Glasfaser genutzt werden. Damit sind es zwar strenggenommen Mobilfunkfrequenzen, sie werden aber nicht in einem Handy genutzt. Der Grund dafür: Die Frequenzen funktionieren praktisch nur, wenn es eine direkte Sichtverbindung zwischen Antenne und Empfänger gibt. Bei mobilen Geräten kann das nicht funktionieren.

Umgekehrt steht auch das 700-MHz-Band auch für 5G bereit. Statt LTE Band 28 könnten die Frequenzen für 5G zum Einsatz kommen. In diesem Fall sprechen die Fachleute dann vom Frequenzband N28. Es wird aber auch eine Mischform beider Standards auf den gleichen Frequenzen möglich sein. Vodafone praktiziert das bereits an ersten Standorten. Die Telekom nutzt außerdem die ehemaligen UMTS-Frequenzen um 2100 MHz für 5G.

Alle relevanten Mobilfunkfrequenzen im Überblick

Frequenzbereich Anbieter gepaartes Spektrum Netzstandard Zuteilungsdauer 700 MHz Telekom 2 × 10 MHz LTE/5G geplant 31.12.2033 Vodafone 2 × 10 MHz LTE Band28, 5G Band N28 im DSS-Verfahren 31.12.2033 Telefónica 2 × 10 MHz künftig 5G Band N28, LTE Band 28 möglich 31.12.2033 800 MHz Telekom 2 × 10 MHz LTE Band 20 31.12.2025 Vodafone 2 × 10 MHz LTE Band 20 31.12.2025 Telefónica 2 × 10 MHz LTE Band 20 31.12.2025 900 MHz Telekom 2 × 15 MHz GSM & LTE Band 8 31.12.2033 Vodafone 2 × 10 MHz GSM 31.12.2033 Telefónica 2 × 10 MHz GSM 31.12.2033 1500 MHz Telekom 1 × 10 MHz (ungepaart) LTE Band 32 31.12.2033 Vodafone 1 × 10 MHz (ungepaart) LTE Band 32 31.12.2033 1800 MHz Telekom 2 × 30 MHz LTE Band 3 teilweise 31.12.2033, teilweise 31.12.2025 Vodafone 2 × 25 MHz GSM & LTE Band 3 31.12.2033 Telefónica 2 × 20 MHz GSM & LTE Band 3 teilweise 31.12.2033, teilweise 31.12.2025 2100 MHz

(aktuell) Telekom 2 × 20 MHz 2 x 5 MHz UMTS (

2 x 15 MHz LTE/5G im DSS-Verfahren 31.12.2020 Vodafone 2 × 14,85 MHz LTE Band 1, teilweise noch UMTS bis 30. Juni 2021 31.12.2020, teilweise 31.12.2025 Telefónica 2 × 24,65 MHz UMTS, teilweise LTE Band 1 31.12.2020, teilweise 31.12.2025 2100 MHz

(künftig) Telekom 2 x 20 MHz 2 x 5 MHz UMTS (

2 x 15 MHz LTE/5G im DSS-Verfahren ab 01.01.2021 Vodafone 2 x 20 MHz LTE Band 1 oder 5G ab 01.01.2021 (2 x 15 MHz), ab 01.01.2026 ( 2 x 5 MHz) Telefónica 2 x 10 MHz LTE Band 1 oder 5G ab 01.01.2021 (2 x 5 MHz), ab 01.01.2026 ( 2 x 5 MHz) 1&1 2 x 10 MHz LTE Band 1 oder 5G ab 01.01.2026 2600 MHz Telekom 2 × 20 MHz LTE Band 7 (2 × 20 MHz) 31.12.2025 Vodafone 2 × 20 MHz LTE Band 7 (2 × 20 MHz) 31.12.2025 Telefónica 2 × 20 MHz LTE Band 7 (2 × 20 MHz) 31.12.2025 1&1 (Überlassung von Telefónica) 2 × 10 MHz LTE Band 7 (2 × 10 MHz) 31.12.2025 3400 – 3700 MHz Telekom 90 MHz 5G Band N78 2040 Vodafone 90 MHz 5G Band N78 2040 Telefónica 70 MHz 5G Band N78 2040 1&1 50 MHz 5G Band N78 2040 3700 – 3800 MHz Industrieunternehmen 100 MHz 5G Band N78 Vergabe per Antrag 26 GHz offen offen 5G Band N85 Vergabe offen 60 GHz offen offen 5G Vergabe offen