Im Februar Monat hatte die Discountermarke Fraenk die Konditionen für neue und bestehende Kunden verbessert. Seitdem bekommen alle Kunden monatlich 3 GB mehr für das gleiche Geld. Somit bekommen Kunden hier derzeit für 10 Euro monatlich eine Flatrate für Gespräche und SMS im Netz der Telekom. Hinzu kommt ein Datenvolumen von nunmehr 15 GB. Neben LTE kann auch 5G der Telekom genutzt werden. Das bringt zwar bei einer Drosselung auf 50 Mbit/s keinen Geschwindigkeitsvorteil, kann aber unter Umständen den Empfang verbessern. Alternativ gibt es für 15 Euro monatlich 25 GB Datenvolumen.

Fraenk: 50 GB für ein Jahr kostenlos

Fraenk Datenpolster

Doch was, wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist? Bisher musstest du dann Daten nachbuchen. Zur Wahl stehen 5 GB für 5 Euro oder eine Day-Flat für 7 Euro. Jetzt aber geht das Ganze auch kostenlos. Möglich macht Fraenk das über eine scheinbar einmalige Datenpolster-Aktion. Alle Kunden – egal ob Bestandskunden oder Neukunden – können das kostenlose Datenpolster von 50 GB aktivieren. Die Aktion lief eigentlich bis zum 6. April 2025, wurde aber verlängert. Jetzt ist am 27. April Schluss. Das Abrechnungssystem nutzt diese kostenlose Datenreserve von 50 GB dann automatisch, wenn du einmal mehr als dein gebuchtes Datenvolumen verbrauchst. Erst ein Jahr nach der Aktivierung, also spätestens im April 2026, verfällt der möglicherweise vorhandene Rest der geschenkten 50 GB wieder.

Auch Bestandskunden haben die Möglichkeit der Aktivierung des Datenpolsters in ihrer App, heißt es von Fraenk. Dort findest du sie, sofern deine Fraenk-App aktuell ist, nach einem Klick auf „Deinen Tarif anpassen“.

Fraenk wird technisch von der Telekom-Marke congstar realisiert und ist offiziell eine Marke der Telekom Deutschland. Die Buchung des Tarifs ist nur über die Fraenk-App möglich. Dabei kannst du dich entweder für eine echte SIM-Karte oder eine eSIM entscheiden und den Tarif umgehend nutzen. Der Grund für die Aktion ist übrigens unter anderem der fünfte Geburtstag der Marke.