Vodafone schafft Handy-Subvention ab: Das ändert sich jetzt

Möglich macht das eine neue Partnerschaft mit der Finanzplattform Zinia. Das ist ein Service der Santander Group. Das neue Modell erlaubt es, dein Wunschgerät in 12, 24 oder 36 Monatsraten zu bezahlen – ganz nach dem persönlichen Budget. Denn je kürzer die Laufzeit, desto höher natürlich die monatliche Belastung – und umgekehrt. Damit ändert sich eine lange gelebte Regel im Mobilfunkmarkt fundamental. Denn bisher war die Finanzierung bei Vodafone auf 24 Monate festgelegt – inklusive Smartphone und Tarif in einem Gesamtpaket. Das bisherige Modell, das noch aus Zeiten der Handysubvention stammt, schafft Vodafone damit ab. Die vermeintlichen Preise von teilweise 1 Euro für ein Handy haben die Mobilfunker schon seit Jahrzehnten auf die Grundkosten aufgeschlagen.

Handy bis zu drei Jahre abbezahlen

Vodafone trennt jetzt die beiden Komponenten. Das kennt man in ähnlicher Art und Weise von o2 my Handy. Auch congstar hat ein vergleichbares Modell. Der Vorteil für dich: Du siehst genau, was dich Tarif und Handy im Einzelnen kosten. Und auch, wer möglicherweise nicht so viel Geld für ein teures Smartphone hat, kann es sich jetzt eher leisten. Denn wer lieber kleine Raten über drei Jahre zahlen möchte, kann das nun mit entsprechend kleineren Raten tun. Gerade Nutzer mit wenig Geld sollten allerdings bedenken, dass Ratenkauf und Finanzierungen auch schnell in eine Schuldenfalle führen können, wenn eines Tages die Raten nicht mehr bedient werden können. Vorteil allerdings: Die bisher meist gebundelten Kosten von Handy und Vertrag laufen nach zwei Jahren nicht mehr einfach weiter.

Wer sich für die neue Ratenzahlung entscheidet, profitiert nach Angaben von Vodafone gleichzeitig von einem Rabatt auf den Mobilfunktarif. Wie hoch der Rabatt ausfällt, hänge vom gewählten Tarif und Smartphone ab. Im Tarif GigaMobil M gibt es beim iPhone 16e und einer 12-monatigen Ratenzahlung zum Beispiel 90 Euro Ersparnis über die Vertragslaufzeit. Das sind 7,50 Euro monatlich. Im GigaMobil XL Tarif mit dem Galaxy S25 Ultra und 36 Monaten Laufzeit sind es zwar bis zu 180 Euro, was aber letztlich nur 5 Euro monatlich sind.

Das neue Ratenmodell ist auch in den Vodafone-Onlineshop integriert. Auf Wunsch gibt es auch eine Handyversicherung gegen Displaybruch oder Diebstahl sowie die Möglichkeit, das alte Smartphone in Zahlung zu geben.

Jetzt weiterlesen Vodafone schafft beliebten Tarif ab: Bestandskunden betroffen