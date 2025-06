Endlich: Benachrichtigungen auf deinem Handy werden besser

Die Benachrichtigungen bei Android sind nervig. Während Apple seit Jahren Struktur in die Meldungen der unzähligen Apps auf deinem Smartphone gebracht hat, herrscht bei Pixel, Samsung, Xiaomi und Co. weiterhin pures Chaos. Das ändert sich jetzt. So hat Google Android 16 zum Download bereitgestellt und geht in dem Update vor allem ein Thema an: die Benachrichtigungen.

Benachrichtigungen ordentlich gruppiert

Manche Apps fassen ihre Meldungen bereits automatisch zusammen. WhatsApp zum Beispiel. Alle Chats von Personen und Gruppen sind übersichtlich sortiert. Mit Android 16 wird diese Funktion endlich für alle Apps zum Standard. Egal, ob der jeweilige Entwickler diese Option integriert hat oder nicht. Mit Android 16 gibt es von jeder App also nur noch maximal eine Benachrichtigung. Diese kannst du mit einem Wisch ausklappen und so alle Meldungen der App lesen.

Live-Benachrichtigungen

Eine Änderung, die dafür sorgen dürfte, dass einige Apps dir in Zukunft generell viel weniger Benachrichtigungen senden müssen, sind die sogenannten Live-Benachrichtigungen. Mit dieser Funktion können dich Apps über einen aktuellen Vorgang informieren, ohne ständig neue Benachrichtigungen zu senden.

So sehen die neuen Live-Benachrichtigungen von Android 16 aus

Ein Beispiel dafür ist eine Essenslieferung. Bestellst du in Zukunft etwas bei Uber Eats, Lieferando und Co., muss die App nicht mehr ständig Meldungen schicken, wenn deine Bestellung zubereitet wird oder sich auf den Weg macht. Eine größer dargestellte Live-Benachrichtigung informiert dich mit einem Blick über den aktuellen Stand deiner Bestellung. Das funktioniert auch für Taxifahrten, Flüge und vieles mehr.

Über eine kleine Schaltfläche oben links kannst du jederzeit auf die Meldung zugreifen und wirst fortan nicht mehr von unzähligen Meldungen gestört.

WLAN, Bluetooth und Co. neu sortiert

In Kürze bekommen auch die Schnelleinstellungen ein Upgrade. Damit sind die Symbole für Flugmodus, WLAN und Co gemeint, die sich über den Benachrichtigungen befinden. Aktuell werden diese, zumindest auf einem Pixel-Smartphone, sehr groß dargestellt. Dadurch passen nur wenige Symbole auf den Bildschirm. Andere Hersteller wie Samsung haben das in ihrem Design bereits vor Jahren angepasst.

Mit dem nächsten Update, auch noch in diesem Jahr, zieht auch Google nach und macht es mit Android 16 möglich, die Größe der Symbole auf Wunsch kleiner zu gestalten. So passen in Zukunft bis zu acht statt bisher vier Schnelleinstellungen über deine Benachrichtigungen.

Was kann Android 16 noch?

Bis auf die lange erwarteten Verbesserungen rund um die Benachrichtigungen ist Android 16 ein eher kleines Update. Mit dem „Advanced Protection Mode“ gibt es zusätzliche Sicherheitsfunktionen und zudem wurde die Unterstützung von Hörgeräten verbessert. Für Google Pixel Smartphones steht Android 16 ab sofort zum Download bereit. Du benötigst mindestens ein Pixel 6 oder neuer. Geräte anderer Hersteller werden das Update in den kommenden Wochen und Monaten erhalten.