Einige Nutzer sehen im Moment die Meldung „Mobiles Datennetzwerk konnte nicht aktiviert werden“ auf ihrem Smartphone. Das mobile Internet ist weg und auch Telefonieren geht in einigen Fällen nicht mehr. In sozialen Netzwerken häufen sich die Beschwerden. Die Kunden bei denen der Fehler auftritt, haben eins gemeinsam: Sie haben kürzlich einen neuen Service ihres Mobilfunkanbieters in Anspruch genommen.

Telekom 5G+ sorgt für Ausfälle

Bei dem betroffenen Service handelt es sich um „5G+ Gaming“ der Telekom. Der neue Service war bisher nur für Samsung-Smartphones verfügbar und wurde vor wenigen Tagen auch für Apple-Nutzer freigegeben. Die Buchung ist kostenlos über die Mein Magenta App möglich. Doch sollten zumindest Apple-Nutzer von der Buchung im Moment absehen.

Wie zahlreiche Nutzer berichten, sorgt das Buchen des Services bei ihnen für einen kompletten Ausfall der Internetverbindung. Einige Nutzer können sogar nicht einmal mehr telefonieren. Das Problem lässt sich temporär durch einen kurzen Wechsel in den Flugmodus und zurück lösen, tritt wenig später jedoch erneut auf. In einer Diskussion auf X räumt der Kundenservice der Telekom ein, dass das Problem bekannt ist und man an einer Lösung arbeite.

Bis es so weit ist, können betroffene Kunden den Service einfach kostenlos wieder abbestellen. Das ist leider nicht über die App, sondern nur über den Kundenservice der Telekom möglich. Ähnliche Ausfälle gab es bereits bei der Einführung der Funktion für Samsung-Smartphones im vergangenen Jahr.

5G+ Gaming in der Mein Magenta App der Telekom

Was ist 5G+ Gaming?

5G+ Gaming der Telekom ist ein technisch echt spannendes Angebot. Dabei nutzt die Telekom eine komplett neue Funktion des 5G-Netzes, um beim Spielen kürzere Latenzen für die Nutzer zu erreichen. Mit sogenanntem Netzwerk-Slicing wird ein bestimmter Teil des Netzes für Kunden des neuen Services reserviert, um so auch bei stark ausgelastetem Netz eine schnelle Verbindung mit niedriger Reaktionszeit sicherzustellen. Das ist beim Cloud-Gaming essenziell.

Die Telekom arbeitet hier mit dem Anbieter Sora Stream zusammen. Dieser bietet rund 500 Titel, darunter „Hogwarts Legacy“, „Rocket League“ oder „LEGO: Batman 3″, die auf dem Smartphone gespielt werden können. Aktuell kann man das Angebot inklusive Zugriff auf alle Spiele für 1,50 Euro in der Woche oder 49,99 Euro pro Jahr testen. Das Buchen der 5G+ Gaming Option bei der Telekom selbst ist hingegen dauerhaft kostenfrei.