Telekom: Kostenlose Tarif-Option macht dein Handynetz schneller

Gaming auf dem Smartphone erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Diesen Trend haben auch die Mobilfunkunternehmen erkannt. Viele von ihnen sind auf der Gaming-Messe in Köln mit eigenen Ständen vertreten. Die Telekom stellt nun sogar eine Tarif-Option speziell für Gamer vor.

Telekom 5G+ Gaming

Die neue Tarif-Option der Telekom hört auf den Namen „5G+ Gaming“ und soll verzögerungsfreies Spielerlebnis unterwegs bieten. Die Option kann ab Herbst in der Magenta Mobil App gebucht werden. Zusatzkosten fallen dafür keine an. Du benötigst lediglich einen aktuellen MagentaMobil-Tarif mit 5G.

Realisiert wird die schnellere Latenz über das 5G-Standalone-Netz (SA) der Telekom. Um 5G möglichst schnell und kosteneffizient auszubauen, nutzen die meisten Mobilfunkstandorte in Deutschland sogenanntes 5G NSA (non-standalone). Hierbei wird neben den neuen 5G-Antennen auch auf bestehende LTE-Infrastruktur zurückgegriffen. Telefonica und Vodafone bieten an manchen Standorten jedoch bereits 5G SA an. Auch die Telekom wird noch in diesem Jahr damit starten.

Auch das jeweilige Smartphone muss 5G SA unterstützen. Und während fast jedes aktuelle Smartphone 5G im NSA-Betrieb unterstützt, funktioniert SA nur bei ausgewählten Modellen und nur nach Freischaltung durch den Hersteller. So wird die neue Telekom-Option auch vorerst nur für Nutzer mit einem Samsung Galaxy S24 Ultra angeboten. Weitere Modelle sollen jedoch ergänzt werden.

Neue Cloud Gaming Plattform

Zusammen mit der ALSO Deutschland GmbH stellt die Telekom auch eine Cloud Gaming Plattform auf der Gamescom vor. Diese hört auf den Namen „Sora Stream“ und wird für einen Zeitraum von sechs Monaten kostenlos angeboten. Über die Plattform kannst du über 100 Spiele kostenlos zocken. Genannt wurden unter anderem die Titel PUBG und Fortnite. Was der Zugang nach der Testphase kosten wird, ist aktuell nicht bekannt.

Auf der Gamescom präsentiert man das Zocken mit der 5G+ Gaming Option zusammen mit TikTok-Star DI1ARAA und Mobile-Gamer BigSpin. Auf der Bühne traten die beiden in Fortnite gegeneinander an. Während der Mobile-Gamer BigSpin über das gewöhnliche 5G-Netz mit zahlreichen Rucklern zu kämpfen hatte, lief das Spiel bei DI1ARAA mit der neuen 5G+ Gaming Option frei von Rucklern. Man gab jedoch zu, dass es sich hierbei nur um eine Vorstellung des Konzepts und keine echte Demonstration der Technologie handelt, da das 5G-SA-Netz erst im Herbst zur Verfügung steht. Spätestens dann wissen wir, welche Vorteile die neue, kostenlose Option wirklich bringt.