Nicht nur GTA 6: Rockstar arbeitet an anderen Games

Es fühlt sich so an, als würde die gesamte Gaming-Welt nur auf eins warten: GTA 6. Egal, ob du es später selbst spielen willst oder einfach nur neugierig bist, ob das Spiel den hohen Erwartungen standhält, der Druck auf Rockstar ist riesig. Und deshalb haben viele bisher gedacht, dass das Studio praktisch seine komplette Entwicklungs-Power in GTA 6 steckt.

Doch in einem aktuellen Interview mit CNBC hat Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, ein paar spannende Einblicke gegeben. Unter anderem hat er verraten: Rockstar arbeitet nicht nur an GTA 6, sondern hat gleich mehrere andere Projekte am Start.

GTA 6 bleibt das wichtigste Projekt

Laut Zelnick hat Rockstar „eine Menge anderer Dinge am Laufen“. Klingt erst mal so, als könnte GTA 6 in den Hintergrund rücken, aber keine Sorge. Der heiß erwartete Titel bleibt laut Zelnick weiterhin Rockstars „oberste Priorität“. Und das ergibt auch Sinn, denn kein anderes Spiel sorgt aktuell für so viel Gesprächsstoff wie der nächste GTA-Teil.

Bisher stecken mindestens fünf Jahre Arbeit in dem Projekt, wahrscheinlich sogar mehr. Eigentlich war der Release schon für Herbst 2025 angepeilt, jetzt ist er jedoch auf Mai 2026 verschoben worden. Für alle, die sich vor einem weiteren Aufschub fürchten, hatte Zelnick immerhin gute Nachrichten. Er geht davon aus, dass es bei dem Termin bleibt. Eine zweite Verschiebung sei „unwahrscheinlich“.

Woran arbeitet Rockstar sonst noch?

Seit dem Interview wird natürlich wild spekuliert, an welchen Projekten Rockstar noch arbeitet. Konkrete Infos gab Zelnick leider nicht. Ein wahrscheinlicher Kandidat ist der Next-Gen-Release von Red Dead Redemption 2. Erst kürzlich hat Rockstar Red Dead Online wiederbelebt, was darauf hindeuten könnte, dass das Upgrade nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Andere hoffen auf ein Remake oder sogar eine Fortsetzung von Bully. Offizielle Hinweise gibt es zwar nicht, aber der Wunsch der Fans nach Neuigkeiten zu dem inzwischen 20 Jahre alten Spiel ist riesig. Rockstar hält sich dazu bisher jedoch bedeckt. Klar ist am Ende nur eins: Auch nach GTA 6 wird es spannend bleiben. Was genau Rockstar noch in der Pipeline hat, werden wir wohl so schnell nicht erfahren, aber es sieht ganz danach aus, als gäbe es noch einige Überraschungen.