Nur diese Woche: Zwei Adventure-Games komplett kostenlos

Der Epic Games Store ist hinter Steam einer der größten Online-Stores für Videospiele. Eine Aktion lockt dabei besonders viele Spieler an, denn der Epic Games Store verteilt jede Woche kostenlose Videospiele. Es handelt sich hierbei um Vollversionen, die du dir kostenfrei herunterladen und im Anschluss für immer behalten darfst. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Account, der ebenfalls kostenlos ist. Heute kannst du dir gleich zwei tolle Games kostenlos herunterladen. Die Spiele bleiben eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Diese Woche im Epic Games Store

Keylocker | Turn Based Cyberpunk Action

Bei „Keylocker“ handelt es sich, wie der Name bereits vermuten lässt, um ein rundenbasiertes Cyberpunk-Action-RPG. Als B0B0 tauchst du in die Rolle eines Techno-Sängers, der das System mit seiner Musik zerstören möchte. Konzentriere dich auf die Musik und kanalisiere ihre Macht, um deine Moves zu stärken. Schaffst du es, das korrupte System mit deiner Musik zu zerstören?

Normalerweise kostet dich dieses Spiel satte 18 Euro. Sicher es dir also bis nächsten Donnerstag, um es kostenlos herunterzuladen.

In diesem Spiel bist du ein Techno-Star.

Pilgrims

„Pilgrims“ ist ein liebevoll gestaltetes Abenteuerspiel. Begib dich auf eine Reise durch die Welt, die dich mit diversen Charakteren in Kontakt bringt. Tauche in ihre Geschichten ein und vervollständige sie auf deine ganz eigene Art und Weise. Das Spiel eignet sich für jeden, der entspannt in eine Reihe kleiner Abenteuer eintauchen will.

Normalerweise kostet dich das Spiel etwa 7 Euro im Epic Games Store, ist jedoch eine Woche lang kostenlos verfügbar. Von Spielern hat Pilgrims eine Wertung von 4,5 von 5 Sternen erhalten. Es lohnt sich also definitiv, das Spiel einmal auszuprobieren.

Pilgrims ist ein niedliches Abenteuer.

Nächste Woche kostenlos im Epic Games Store

112 Operator

Hast du dich jemals gefragt, wer eigentlich ans Telefon geht, wenn du den Notruf wählst? In „112 Operator“ tauchst du in die Welt eines Notruf-Koordinators ein. Sorge dafür, dass die Menschen in deiner Stadt sich stets auf den Notruf verlassen können und schnell Hilfe bekommen. In diesem Teil des Spiels übernimmst du die Kontrolle über ein größeres Stadtgebiet als je zuvor.

112 Operator ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht im Epic Games Store verfügbar. Es gibt deswegen noch keinen offiziellen Preis für das Spiel. Bei Steam kostet es momentan rund 21 Euro.

In diesem Spiel rettest du Leben.

Road Redemption

Dieses brutale ab-18-Spiel erweckt den Eindruck eines Mario Kart für Erwachsene. In „Road Redemption“ bist du der Anführer einer Motorrad-Gang, die sich auf eine epische Reise durch das Land begibt. Verdiene Geld, indem du Rennen gewinnst, Attentate ausübst und Banken ausraubst. Sorge dafür, dass jeder, der sich dir in den Weg stellt, seine Lektion lernt.

Bei Steam kostet dich das Spiel normalerweise fast 17 Euro. Bedenke, dass das Spiel erst ab 18 freigegeben und deswegen nicht für jeden geeignet ist.

Dieses Spiel ist brutal und blutig.