Pokémon-Fans aufgepasst: Dieses Spiel ist eine fiese Abzocke in Plüschform!

Es sieht harmlos aus, ist bunt und voller süßer Pokémon – aber dieser neue Mobile-Titel spielt ein ganz anderes Spiel. Du glaubst, du kannst kostenlos zocken? Nach wenigen Minuten kommt der Dämpfer.

Hinter der knuddeligen Fassade lauert eine Kostenfalle

Pokémon Friends ist frisch erschienen und wirkt wie ein kinderfreundliches Gelegenheitsspiel. Du löst kleine Rätsel, sammelst Garn und stellst daraus zufällige Pokémon-Plüschfiguren her. Klingt charmant, oder?

Doch der Spaß ist nur von kurzer Dauer. Bereits nach 10 bis 15 Minuten blockiert das Spiel deinen Fortschritt. Und dann heißt es: Warten – oder bezahlen.

Ein Gacha-System, das dich sanft zum Kauf drängt

Jeder Level gibt dir Garn einer bestimmten Farbe, das wiederum mit Pokémon-Typen verknüpft ist. Mit genug Garn darfst du eine Plüschfigur herstellen – welche du bekommst, entscheidet der Zufall.

Diese Gacha-Mechanik ist nicht neu, aber hier besonders perfide: Um deine Lieblingsfigur zu erhalten, musst du entweder ewig grinden – oder schneller zahlen, als dir lieb ist.

Versprochen: 1200 Rätsel – geliefert: ein Paywall nach Level 2

Die Beschreibung im App Store verspricht über 1200 Rätsel. Die Realität? Nach zwei gespielten Levels ist erst mal Schluss. Der Rest liegt hinter einer dicken Bezahlschranke.

Und nein, du kannst sie nicht einfach umgehen. Entweder du greifst zur Kreditkarte oder du wartest stundenlang – jeden Tag aufs Neue.

Nach ein paar Minuten Spielzeit musst du zur Kasse… oder bis zum nächsten Tag warten.

Kein Spiel für Kinder – ein Businessmodell mit Kalkül

Das Schlimmste daran: Pokémon Friends richtet sich offensichtlich an ein junges Publikum. Alles ist niedlich, bunt und einfach – perfekt für Kinder. Doch genau das macht das Preismodell so bedenklich.

Ein Spiel, das nach ein paar Minuten schon zur Kasse bittet, ist kein fairer Deal – vor allem nicht für die Jüngsten unter uns.

Für 9,99 Euro gibt’s mehr – aber nicht alles

Du willst unbegrenzt spielen? Das Basis-Paket kostet 9,99 Euro. Dann fallen die Wartezeiten weg, und plötzlich macht das Spiel tatsächlich Spaß. Klingt gut – aber warum nicht direkt so?

Doch selbst dann hast du nicht das ganze Spiel. Zusätzliche Puzzle-Pakete kosten extra – teilweise bis zu 39,99 Euro. Für ein Mobile-Game mit Kinderoptik ist das heftig.

Du musst 9,99 Euro zahlen, um unbegrenzt spielen zu können. Aber um alle Inhalte freizuschalten, musst du noch mehr ausgeben – bis zu 39,99 Euro.

Free-to-Play? Eher Free-to-Try – mit Casino-Flair

Pokémon Friends ist kein Totalausfall. Die Minispiele machen Spaß, die Idee ist charmant. Aber das Geschäftsmodell? Extrem durchschaubar und alles andere als familienfreundlich.

Wer alle Inhalte freischalten will, muss tief in die Tasche greifen. Das erinnert mehr an ein Mobile-Casino als an ein klassisches Puzzle-Spiel für Kinder.

Fazit: Charmante Fassade, fragwürdiger Kern

Pokémon Friends hätte ein tolles Premium-Spiel für 9,99 Euro sein können. Stattdessen bekommen wir eine perfide Mischung aus Gacha, Timer und DLCs.

Ob man das als Abzocke bezeichnen darf? Entscheide du selbst – aber sei gewarnt: Dieses Spiel spielt nicht fair.