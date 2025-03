Corinna Oettinger

Redakteur

Corinna liebt Technik, Gaming und Abenteuer. Ob selbst zusammengebauter Rechner, VR-Fitness oder Reiten durch Utahs Wildnis. Corinna macht keine halben Sachen. Und so kann man sie nicht nur auf der Gamescom hinter, sondern auch vor den Kulissen finden. Doch Leidenschaft zeichnet sie nicht nur in ihrem Steckenpferd Gaming aus. Denn sie studiert nebenbei auch Medienwissenschaften und Englisch, dreht Filme und schreibt an ihrem ersten Roman.

Corinna kennt sich mit folgenden Themengebieten aus: Notebooks, Audio & Video, Kopfhörer, Gaming & Spielzeug, Spiele und Spielekonsolen.