Hyper Light Breaker im Test: Ein würdiger Nachfolger?

Hyper Light Breaker ist der Nachfolger des beliebten Hyper Light Drifter. Dabei handelt es sich allerdings nicht tatsächlich um einen Nachfolger, denn die Handlung spielt mehrere Jahrzehnte vor Drifter. Wenn überhaupt, kann man hier also von einem Prequel reden. Das Spiel schlicht darauf zu reduzieren, ist allerdings meiner Meinung nach falsch. Hyper Light Breaker unterscheidet sich nämlich in vielen Aspekten von Drifter, bleibt sich selbst allerdings auch in vielem treu.

Hyper Light Breaker: Mehr als eine Fortsetzung

Direkt auf den ersten Blick lässt sich leicht erkennen, dass es massive Unterschiede zwischen Hyper Light Drifter und dem neuen Hyper Light Breaker gibt. Der offensichtlichste ist die unterschiedliche Spielart. Während es sich bei Drifter um einen 2D Action-Plattformer handelt, wartet Breaker mit 3D Grafik und kolossalen Open-World-Elementen auf.

Die Story von Hyper Light Breaker

In Bezug auf die Story ist Hyper Light Breaker seinem Vorgänger treu geblieben. Denn auch in diesem Spiel wird so viel wie möglich auf Text und langatmiges Storytelling verzichtet. Das bedeutet jedoch nicht, dass es keine Story gibt. Stattdessen musst du die Story selbst in der Spielwelt finden und sie dir so freischalten.

Beim Erzählen der Geschichte verlässt sich das Spiel voll und ganz auf visuelles Storytelling. Statt langer Textabschnitte findest du also Bilder, die die Geschichte der Spielwelt erzählen. Diese künstlerische Entscheidung wurde bereits bei Drifter hoch gelobt. Mehr möchte ich an dieser Stelle allerdings nicht über die Story sagen, damit du sie selbst entdecken kannst.

Gameplay und Open-World

Um das Spiel zu beginnen, tauchst du in den Overgrowth ab. Hierbei handelt es sich um eine stets neu generierte Welt, in der sich jeweils eine Session abspielt. Dein Ziel ist es, in der Welt Prismen zu sammeln, mit denen du Bosskämpfe freischaltest. Schaffst du es, alle Bosse, inklusive des Endgegners, zu besiegen, dann wiederholt sich der Kreislauf in einer neu generierten Welt. Was sich auf den ersten Blick einfach anhört, ist es in Wahrheit nicht.

Denn auf deiner Reise durch den Overgrowth musst du zahlreiche Feinde besiegen und stets auf der Hut sein. Sobald sich das Gefahrenmeter füllt, musst du dich nämlich auf alles gefasst machen. Von radioaktiven Zonen bis hin zu Assassinen, die dich verfolgen – Hyper Light Breaker hat einiges auf Lager.

Die grafische Gestaltung von Hyper Light Breaker kann überzeugen.

Die Open-World: Ein Highlight

Mittlerweile scheint es, als bräuchte jedes neue Spiel eine offene Welt. Das ist allerdings nicht immer der Fall und viele Entwickler verrennen sich während der Umsetzung. Bei Hyper Light Breaker ist das jedoch nicht passiert. Die offene Welt ist ansprechend gestaltet, passt zum Spiel und macht es spannend. Ausschlaggebend ist hier auch die Art und Weise, auf die sich die offene Welt verändert.

In jedem Durchgang findest du zwar bekannte Elemente wieder, doch die Spielwelt ist trotzdem mit jedem Mal anders. Je nachdem, wie lange du für einen Durchgang benötigst, gewöhnst du dich an diese Welt, die du danach nie wieder siehst. So bleibt das Spiel auch über mehrere Runden hinweg interessant, ohne dich zu überfordern.

Schwierigkeit und Balancing

Hyper Light Breaker ist kein einfaches Spiel. Die Steuerung lässt sich jedoch recht leicht erlernen, was den Einstieg einfach macht. Um jedoch wirklich gut im Spiel zu werden, musst du einiges an Zeit investieren. Beim Testen hat es beispielsweise lange gedauert, bis ich meinen Charakter und die jeweiligen Waffen tatsächlich verstanden habe. Und da das Spiel eine große Auswahl an Charakteren und Waffen bereithält, gibt es viel zu lernen.

Kämpfe sind anspruchsvoll, aber nicht zu schwierig.

Doch auch wenn man das Spiel anfangs noch nicht vollends beherrscht, macht es trotzdem Spaß. Mit verschiedenen Waffen zu experimentieren und Strategien auszuprobieren, ist ein integraler Teil des Spiels. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Koop. Du kannst Hyper Light Breaker alleine spielen, aber im Koop-Modus zeigt sich das Spiel von seiner besten Seite. Gemeinsam mit Freunden durch die Spielwelt zu rasen, wertet das spiel noch einmal ungemein auf.

Mit Freunden macht Hyper Light Breaker am meisten Spaß.

Performance und Bugs

An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass ich eine unfertige Version von Hyper Light Breaker gespielt habe. Einige Bugs, die das Spiel noch hatte, dürften daher bis zur Veröffentlichung behoben werden. Insgesamt kann ich mich trotz kleiner Schwierigkeiten nicht über die Performance beschweren. Das Spiel läuft flüssig, ist gut optimiert und hat nicht mit schwerwiegenden Problemen zu kämpfen.

Fazit zu Hyper Light Breaker

Insgesamt habe ich einen sehr positiven Eindruck von Hyper Light Breaker bekommen. Das Spiel macht, insbesondere mit Freunden, Spaß und hat viele Stärken. Die Probleme, die beim Spielen auftraten, sind den Entwicklern bekannt und werden in naher Zukunft behoben.

Hyper Light Breaker kommt am 14. Januar auf den Markt und startet dann in den Early Access. Laut den Entwicklern soll es sich ungefähr ein Jahr lang im Early Access befinden, bevor dann der vollständige Release ansteht. In dieser Zeit soll jede Menge neuer Content hinzugefügt werden. Dazu gehören neue Bosse, neue Charaktere und jede Menge mehr. Du kannst dir das Spiel bei Steam kaufen.