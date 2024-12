Top 10 Videospiele des Jahres: Ein schlechtes Jahr für Gamer?

Videospiele sind, wie jede andere Entertainment– und Kunstform, subjektiv. Ein gut bewertetes Spiel muss dir nicht gefallen und ein schlechtes Spiel kann in deinen Augen stundenlangen Spielspaß bieten. Man muss sich also stets vor Augen führen, dass es sich bei Kritiker-Reviews nur um eine grobe Orientierung handelt. Dennoch hat sie einen Wert, denn auf ihnen basieren die Kaufentscheidungen zahlreicher Gamer. Hier zeigen wir dir, welche Videospiele im Jahr 2024 am besten bei Metacritic abgeschnitten haben. Ist dein Lieblingsspiel dabei?

Top 10 Videospiele des Jahres 2024

Das am besten bewertete Spiel des Jahres ist ein Konsolen-Exclusive und ein wahrer Win für Sonys PlayStation. Es handelt sich um kein anderes Spiel als Astro Bot, das am 6. September 2024 für die PlayStation 5 erschienen ist. Das Spiel ist ein niedlicher Platformer, der dich auf eine epische Reise durch das Universum entführt. Bei Metacritic hat das Spiel eine Wertung von 94/100 Punkten erhalten. Spieler stimmen den Kritikern zu und vergaben eine 9.2 von 10.

Mit dem gleichen Score folgen direkt zwei weitere Spiele. Bei einem davon handelt es sich jedoch um eine Erweiterung für Elden Ring. Shadow of the Erdtree hat es ebenfalls mit 94 Punkten auf den zweiten Platz der Liste geschafft. Spieler bewerten das Spiel mit 8.2 Punkten etwas niedriger, aber keinesfalls schlecht. Shadow of the Erdtree ist die einzige Erweiterung für Elden Ring und hat sich seinen Platz auf dieser Liste verdient.

Auch die Erweiterung von Elden Ring kann überzeugen.

Auf dem dritten Platz befindet sich Metaphor: ReFantazio, ebenfalls mit 94 Punkten. Ein Spieler bezeichnet das Spiel als einen Persona 5 Reskin, scheint mit dieser Aussage aber nicht die Meinung der Allgemeinheit zu vertreten. Mit einem Spieler-Score von 8.8 Punkten ist auch Metaphor ein wahrer Erfolg.

Metacritics Top 10 Spiele:

Astro Bot (6. September 2024) – 94/100 Elden Ring: Shadow of the Erdtree (21. Juni 2024) – 94/100 Metaphor: ReFantazio (11. Oktober 2024) – 94/100 Final Fantasy VII Rebirth (29. Februar 2024) – 92/100 Slay the Princess: The Pristine Cut (24. Oktober 2024) – 92/100 UFO 50 (18. September 2024) – 91/100 Animal Well (9. Mai 2024) – 91/100 Satisfactory (10. September 2024) – 91/100 Balatro (20. Februar 2024) – 90/100 The Last of Us Part II Remastered (19. Januar 2024) – 90/100