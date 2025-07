40 Euro geschenkt: Top-bewertetes Videospiel für kurze Zeit kostenlos

Der Epic Games Store ist hinter Steam einer der größten Online-Stores für Videospiele. Eine Aktion lockt dabei besonders viele Spieler an, denn der Epic Games Store verteilt jede Woche kostenlose Videospiele. Es handelt sich hierbei um Vollversionen, die du dir kostenfrei herunterladen und im Anschluss für immer behalten darfst. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Account, den du dir ebenfalls kostenlos erstellen kannst. Heute kannst du dir gleich zwei tolle Games im Wert von fast 40 Euro sichern. Die Spiele bleiben eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Diese Woche kostenlos im Epic Games Store

Backpack Hero

Diese Woche kannst du dir „Backpack Hero“ komplett kostenlos im Epic Games Store herunterladen. Hierbei handelt es sich nicht um ein gewöhnliches Roguelike, sondern um ein Spiel mit einem spannenden Twist. Es ist nämlich nicht nur wichtig, was du in deinem Rucksack bei dir trägst, sondern auch, wie du es in deiner Tasche sortierst. Denn nur ein gut geordneter Rucksack führt zu maximaler Effizienz der einzelnen Gegenstände.

Normalerweise kostet dich Backpack Hero etwa 18 Euro. Das Spiel wird von der Mehrzahl der Kritiker empfohlen und ist definitiv einen Versuch wert. Vor allem, da du es dir diese Woche kostenlos im Epic Games Store herunterladen kannst.

In diesem Spiel dreht sich alles um deinen Rucksack.

Figment

Neben Backpack Hero kannst du dir diese Woche auch „Figment“ im Epic Games Store herunterladen. In diesem Spiel erwartet dich eine wunderschöne, handgemalte Welt und ein musikalisches Action-Abenteuer. Dringe in die Tiefen des menschlichen Verstands ein und finde heraus, was hinter den Stimmen in unseren Köpfen steckt.

Aktuell kostet dich Figment noch etwa 20 Euro. Diese Woche kannst du dir dieses Spiel mit 4,5 von 5 Sternen jedoch kostenlos herunterladen.

Figment bietet eine handgemalte Spielwelt, die es zu erkunden gilt.

Nächste Woche kostenlos im Epic Games Store

Figment 2: Creed Valley

Nächste Woche kannst du dir die Fortsetzung von Figment kostenlos im Epic Games Store herunterladen. Auch Figment 2: Creed Valley entführt dich in die Tiefen des menschlichen Verstands und wartet mit viel Action und reichlich Abenteuer auf. Albträume sorgen für Chaos und sind in einst friedliche Gegenden eingefallen. Es ist deine Aufgabe, gemeinsam mit Dusty dafür zu sorgen, dass wieder Ordnung und Frieden in den Tiefen des Verstands einkehren.

Normalerweise kostet dich das Spiel satte 25 Euro, ist jedoch nächste Woche kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Kritiker loben die Fortsetzung und wenn du den ersten Teil mochtest, dann solltest du dieses Spiel nicht verpassen.

Figment 2 ist in den Augen vieler eine gelungene Fortsetzung.

Sky Racket

Wer mag keine Arcade Games? Sky Racket entführt dich in eine Zeit rasanter, simpler Videospiele, die einfach nur Spaß machen. Schlage feindliche Geschosse mit deinem Schläger zurück und kämpfe dich so durch die verschiedenen Level des Spiels. Normalerweise kostet es dich etwa 12 Euro, ist jedoch ab nächster Woche kostenlos verfügbar.

Sky Racket ist rasante Action, die einfach Spaß macht.