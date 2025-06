93 von 100: Das ist das beste VR-Game aller Zeiten

Vor einigen Jahren glaubten noch manche, dass der Durchbruch von VR in den Mainstream kurz bevor stehe. Mittlerweile besitzen zwar immer mehr Gamer ein VR-Headset, doch einen grandiosen Siegeszug über klassisches Gaming hat die neue Technologie bislang nicht geschafft. Und das trotz stetig sinkender Preise für moderne VR-Headsets. Dennoch gibt es einige Spiele, für die es sich lohnt, ein VR-Headset anzuschaffen. Doch welches ist das Beste überhaupt? Kritiker bei Metacritic haben auf diese Frage eine Antwort parat.

Das beste VR-Spiel aller Zeiten – Half-Life: Alyx

Half-Life: Alyx gehört, wie der Name es bereits vermuten lässt, zur berühmten Half-Life-Reihe von Valve. Den Namen des Entwicklers hat mittlerweile wahrscheinlich jeder schon mal gehört, denn Valve steckt auch hinter Steam, der größten Online-Plattform für Videospiele. Der erste Teil der Half-Life-Reihe kam bereits 1998 heraus. Der zweite Teil folgte dann sechs Jahre später. Danach herrschte erst einmal Funkstille, bis 2020 schließlich Half-Life: Alyx auf den Markt kam.

Die Story von Alyx spielt sich in der Zeit zwischen dem ersten und zweiten Teil der Reihe ab. Du spielst als Alyx Vance und bist die letzte Hoffnung der Menschheit. Die letzten verbleibenden Menschen werden von den Besetzern nach und nach in Städte gepfercht, wo ein langfristiges Überleben gar unmöglich scheint. Um die Menschheit zu retten, musst du handeln. Gemeinsam mit deinem Vater, einem berühmten Wissenschaftler, gründest du also einen Widerstand, der sich gegen die Besetzer auflehnt.

Das Spiel zeigt, wie gut VR-Gameplay sein kann.

Was macht das Spiel so gut?

Laut den Bewertungen bei Metacritic punktet Half-Life: Alyx insbesondere mit einer gut geschriebenen Story. Das Spiel ist kreativ, Dialoge fühlen sich authentisch an und das Gameplay ist, insbesondere im Vergleich zu anderen VR-Games, gelungen.

Valve hat mit diesem Spiel bewiesen, dass VR sich nicht nur für Rhythmus-Spiele wie Beat Saber eignet. Die neue Plattform bietet ebenso Potenzial für immersive, packende Story-Games. Half-Life: Alyx fühlt sich nicht an, wie eine VR-Demo, sondern wie ein vollständiges, abgeschlossenes Spiel, in dem man stundenlang versinken kann. Ebendarum haben Kritiker das Spiel mit 93 von 100 Punkten bewertet. Auch von Spielern erhielt es eine Wertung von satten 9.1 von 10 Punkten.