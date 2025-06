Sony: Zahlen Millionen PlayStation-Nutzer bald noch mehr?

Bei Sonys großem Branchentreffen am 13. Juni ließ der Chef höchstpersönlich die Bombe platzen: Fast 40 Prozent der PS Plus-Nutzer wählen Extra oder Premium – also die Pakete, die am meisten kosten. Laut Hideaki Nishino will Sony den Erfolg dieser Tarife nutzen, um noch mehr Gewinn zu machen.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Zwischen 2020 und 2024 stieg der Anteil der Premium-Abos von 17 auf 22 Prozent. Gleichzeitig explodierte der Umsatz mit der PS5 auf satte 136 Milliarden Dollar – die Konsole spült so viel Geld in Sonys Kasse wie nie zuvor.

38 Prozent der Abonnenten haben sich für die Extra- und Premium-Angebote von PS Plus angemeldet

Der Sony-Manager fuhr fort: „Der PlayStation Plus-Service bietet unseren Spielern einen großen Mehrwert, und wir werden weiterhin Wertschöpfung betreiben und unsere Preisstrategie dynamisch anpassen, um die Rentabilität zu maximieren.“

Darum könnte dein Abo teurer werden

Was bedeutet das für dich? Sony hat den Preis für die PS5 in vielen Ländern längst erhöht – Deutschland war da keine Ausnahme. Und auch PS Plus wurde in anderen Regionen bereits um bis zu 23 Prozent teurer gemacht – ohne neue Funktionen!

Nur Europa blieb bisher verschont. Doch das wird nicht so bleiben: Sony, Microsoft und Nintendo haben 2025 alle ihre Preise angezogen. Der Xbox Game Pass kostet inzwischen bis zu 17,99 € im Monat – teurer als PS Plus Premium. Ein Grund mehr für Sony, nachzuziehen?

Diese Preise gelten aktuell

Derzeit hast du die Wahl zwischen drei Stufen: