Schwerwiegender Fehler: Großer Handy-Hersteller stoppt Verkauf

Obwohl Sony von vielen Android-Marken überholt wurde, produziert das Unternehmen weiterhin Smartphones über seine Xperia-Reihe. Die Xperia 1-Serie führt Sony Smartphone-Reihe an, wobei das Xperia 1 VII die neueste Generation darstellt. Das Gerät brachte bedeutende Verbesserungen im Vergleich zum Vorgängermodell mit sich, scheint jedoch beim Marktstart auf ein ernsthaftes Problem gestoßen zu sein, was sogar dazu führte, dass Sony den Verkauf vorübergehend stoppte.

Das Sony Xperia 1 VII hat ein Problem

Sony präsentierte das Xperia 1 VII im Mai und begann im Juni mit dem Versand nach Japan sowie in ausgewählte Länder Europas und Asiens. Anfangs verlief alles weitgehend reibungslos, bis Nutzer begannen, über Softwareprobleme zu berichten – etwa unerwartete Abschaltungen, zufällige Neustarts und im schlimmsten Fall, dass sich das Gerät überhaupt nicht mehr einschalten ließ.

Diese Berichte tauchten erstmals im vergangenen Monat auf, wobei der Auslöser offenbar ein bestimmter Dienst oder eine Funktion des Geräts ist, die nur bestimmte Xperia 1 VII-Modelle betrifft. Genauer gesagt scheint das Problem auf die in Japan verkauften Varianten (XQ-FS44, SO-51F, SOG15, A501SO) beschränkt zu sein.

Mögliche Lösung für zufällige Neustarts beim Xperia 1 VII

Sony hat das Problem über seine japanische Webseite bestätigt und mitgeteilt, dass man daran arbeite, die genaue Ursache zu identifizieren. Der Verkauf und Versand des Geräts in Einzelhandelsgeschäften wurde vorübergehend eingestellt.

Gleichzeitig bietet Sony eine Wiederherstellungsmethode für betroffene Nutzer an und empfiehlt einen Soft-Reset, bei dem der Power-Button und die Lauter-Taste für 20 Sekunden zu drücken ist, bis das Gerät startet. Anschließend soll die neueste Software installiert werden.

Allerdings berichten einige Nutzer, dass sich das Gerät durch den Reset nicht einschalten lässt. In diesem Fall rät Sony, den Kundendienst des Unternehmens zu kontaktieren.

Sind Xperia 1 VII-Modelle weltweit von zufälligen Neustarts betroffen?

Obwohl es auch vereinzelt Berichte über ähnliche Probleme mit zufälligen Neustarts in Taiwan und Hongkong gibt, existiert bislang keine offizielle Stellungnahme oder Pressemitteilung, die bestätigt, dass diese Probleme ausschließlich auf japanische Geräte beschränkt sind.

Derzeit scheint es, als seien die globalen Modelle nicht betroffen. Dennoch reicht das nicht aus, um Nutzern außerhalb Japans die Sorge zu nehmen.

So hat Sony beispielsweise letzten Monat einige Vorbestellungen des Geräts im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich und anderen Ländern storniert. Es gab weder eine Erklärung für diesen Schritt, noch ist klar, ob er mit dem Softwareproblem zusammenhängt. Allerdings nahm das Unternehmen den Versand in diesen Regionen noch im selben Monat wieder auf.