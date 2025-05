Sony Xperia 1 VII: Das steckt im neuen Flaggschiff

Klassische Xperia-Stärken bleiben – mit kleinen, feinen Upgrades

Schon auf den ersten Blick erkennst du: Das Xperia 1 VII ist ein echtes Sony-Smartphone. Rechteckiges Design, markante Ecken, Metallrahmen – und ja, der legendäre 3,5-mm-Klinkenanschluss ist wieder mit dabei. Sony geht sogar noch einen Schritt weiter und verbessert den Audioport mit vergoldeten Lötstellen, um Klangverluste zu minimieren. Musikfans dürfen sich außerdem über den DSEE-Ultimate-Codec freuen, der Standard-Audio auf Hi-Res-Niveau hebt.

Auch beim Display bleibt Sony seinem Stil treu: Ein 6,5-Zoll-OLED-Panel im klassischen 21:9-Format, 120 Hz Bildwiederholrate und Full-HD+-Auflösung. Die Besonderheit: Die Ränder oben und unten sind bewusst dicker gehalten – kein Punch-Hole, keine Notch. Das hat einen Grund: Die Stereo-Frontlautsprecher liefern laut Sony jetzt 10 Prozent sattere Bässe und Mitten. Ob das tatsächlich so ist, muss ein ausführlicher Test zeigen.

Sony Xperia VII gibt es in drei verschiedenen Farben.

Kamera: Mehr KI, größere Sensoren – aber keine Revolution

Auf der Rückseite setzt Sony weiterhin auf ein Dreifach-Kamerasystem mit Alpha-Technik. Die Hauptkamera bleibt bei 48 Megapixeln, das Teleobjektiv bietet stufenlosen Zoom von 85 bis 170 mm (3,5x bis 7,1x). Neu ist der größere 48-Megapixel-Ultraweitwinkelsensor mit hellerem f/2.0-Objektiv – ideal für Landschaften und Gruppenfotos.

Die spannendsten Neuerungen stecken im Bereich KI: „AI Camera Work“ stabilisiert Videos und passt den Bildausschnitt automatisch an, „Auto Framing“ hält das Motiv stets im Zentrum. Features wie Echtzeit-Augenautofokus und Szenenerkennung kennst du vielleicht schon von Sonys Alpha-Kameras. Für Foto-Fans gibt es außerdem einen breiteren physischen Auslöser.

Das kann die Kamera des Sony Xperia VII.

Ein echter Pluspunkt: Das Xperia 1 VII startet mit Android 15 und erhält vier große Android-Updates sowie sechs Jahre Sicherheits-Patches – ein Jahr mehr als beim Vorgänger. Damit schließt Sony zu Samsung und Google auf und macht das Smartphone fit für die Zukunft.

Leistung & Akku: High-End, aber nicht übertrieben

Im Inneren arbeitet der brandneue Snapdragon 8 Gen Elite, unterstützt von 12 GB RAM und 256 GB Speicher (erweiterbar per microSD). Ein Dampfkammer-Kühlsystem soll Überhitzung verhindern. Der Akku bleibt bei 5.000 mAh und soll laut Sony zwei Tage durchhalten. Laden kannst du mit 30 W kabelgebunden oder 15 W kabellos – auch Reverse Wireless Charging ist an Bord.

Preis & Verfügbarkeit: Teuer, exklusiv – und mit Haken

Das Xperia 1 VII startet in Europa für satte 1.499 Euro – ein stolzer Preis, der selbst viele Flaggschiffe der Konkurrenz übertrifft. Erhältlich ist es ab Juni in den Farben Schwarz, Orchid Purple und Moss Green. In den USA wird das Gerät diesmal nicht offiziell verkauft – dort bleibt nur der Import über Drittanbieter.

Fazit: Für wen lohnt sich das Xperia 1 VII?

Sony bleibt seiner Linie treu und liefert ein High-End-Smartphone für echte Fans – mit Fokus auf Audio, Kamera und klassischem Design. Die Verbesserungen sind durchdacht, aber keine Revolution. Wer Wert auf lange Updates, Klinkenanschluss und Alpha-Kameratechnik legt, bekommt hier ein echtes Nischen-Flaggschiff. Für den Massenmarkt bleibt das Xperia 1 VII aber wohl ein Geheimtipp – vor allem angesichts des Preises.