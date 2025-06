Samsung: Wird das nächste S-Smartphone eine Enttäuschung?

Die Samsung Galaxy S25 Reihe ist schon einige Monate auf dem Markt. Erst vor ein paar Wochen kam das Galaxy S25 Edge als viertes Modell dazu. Doch mit weit über tausend Euro ist das ultradünne Modell der Reihe nicht gerade preiswert. Nun wird das fünfte und letzte Modell der diesjährigen Spitzen-Smartphones von Samsung erwartet: das Galaxy S25 FE.

Erste Fotos und Details aufgetaucht

Das Galaxy S25 FE wird das günstigste Top-Smartphone von Samsung des Jahres. Das hat Tradition. So bringt Samsung jedes Jahr rund ein halbes Jahr nach dem Start der Flaggschiff-Smartphones eine günstigere Variante auf den Markt, die viele Funktionen der Top-Handys für weniger Geld bietet. FE steht dabei für „Fan Edition“.

Mit einem 6,7 Zoll AMOLED-Display, 120 Hertz und einer Spitzenhelligkeit von 2.600 Nits, soll das Display des Galaxy S25 FE mit dem Plus-Modell identisch sein. Ob auch die höhere Auflösung übernommen wird, oder man sich beim FE weiterhin mit Full-HD begnügen muss, ist noch unklar. Auf jeden Fall erwarten dich dieses Jahr deutlich schlankere Displayränder, wodurch auch das Smartphone selbst kompakter wird.

Große Änderungen beim Design wird es nicht geben. Samsung orientiert sich beim FE an den anderen Modellen der Galaxy S25 Reihe und setzt auch hier auf eine flache Rückseite mit kantigen Rahmen. Das englischsprachige Magazin Sammyguru hat einige Renderbilder erstellt, die das Design des kommenden Smartphones zeigen.

So soll das neue Samsung Galaxy S25 FE aussehen

Enttäuschung bei der Leistung

Eine Enttäuschung könnte uns beim Prozessor des neuen Smartphones erwarten. In den vergangenen Jahren steckte in der günstigeren FE-Version derselbe Prozessor wie in den teureren Flaggschiffen der Reihe. Beim Galaxy S25 FE kommt nun wohl der Exynos 2400 zum Einsatz – also genau der Chip, der bereits im Galaxy S24 FE steckt.

Damit dürfte die Leistung rund 30 Prozent schlechter ausfallen als bei den anderen Modellen der Galaxy S25 Reihe. Da jedoch auch der Vorjahres-Chip bereits viel Leistung bietet, hält sich der Unterschied bei der alltäglichen Nutzung in Grenzen. Einen Unterschied dürfte man jedoch bei der Akkulaufzeit sehen. So sind die neuen Prozessoren von diesem Jahr deutlich energiesparender.

Auch die Kameras auf der Rückseite sollen wohl kein Upgrade erhalten und identisch mit denen im Vorgänger sein. Wieder einmal kommt also eine 50-Megapixel-Hauptkamera, ein 3-fach-Zoom mit 8 Megapixeln sowie eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 12 Megapixeln zum Einsatz. Ein Upgrade erwartet dich hingegen bei Selfies: Hier spendiert Samsung dem Galaxy S25 FE wohl dieselbe 12-Megapixel-Frontkamera wie bei den teureren Modellen und damit ein deutliches Upgrade im Vergleich zum Vorgänger.

Wann kommt das Samsung Galaxy S25 FE?

Das Samsung Galaxy S25 FE soll voraussichtlich im August oder September auf den Markt kommen. Das neue Smartphone wird direkt mit Android 16 und One UI 8 ausgeliefert. Die Software wird Samsung voraussichtlich im Juli zusammen mit den neuen Falt-Smartphones vorstellen. Zum Euro-Preis ist noch nichts bekannt, dieser dürfte sich beim Vorgänger orientieren und bei rund 650 Euro liegen. Insbesondere das FE-Modell fällt jedoch schnell im Preis. So war das aktuelle FE-Modell nach wenigen Monaten bereits in Angeboten für um 400 Euro zu haben.