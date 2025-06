Nur noch kurze Zeit sicherst du dir bei MediaMarkt jetzt tatsächlich für nur 199 Euro ein Samsung-Handy. Dabei geht es um das Galaxy A26 5G. Alle weiteren Details zum Deal gibt’s jetzt.

So gut ist der Preis bei MediaMarkt

Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 299 Euro zahlst du bei MediaMarkt aktuell nur 199 Euro für die Version mit 128 GB Speicher. Amazon liegt derzeit mit knapp 270 Euro deutlich drüber. Auch wenn der absolute Tiefstpreis bei 198 Euro liegt, bist du hier extrem nah dran. Wenn du also auf der Suche nach einem soliden Smartphone bist, das mit langer Update-Garantie punktet und nicht gleich dein ganzes Budget frisst, dann solltest du spätestens bis zum 23. Juni zuschlagen.

Überzeugt dich das Samsung Galaxy A26?

Mit dem Galaxy A26 5G bekommst du ein ordentlich ausgestattetes Smartphone aus Samsungs Mittelklasse. Das 6,7 Zoll große OLED-Display sorgt für satte Farben und eine flüssige Darstellung dank 120-Hertz-Bildwiederholrate. Mit bis zu 700 Nits ist es auch für den Außeneinsatz gut geeignet, auch wenn es in praller Sonne etwas an seine Grenzen stößt. Für deine Schnappschüsse steht dir eine Triple-Kamera zur Verfügung: 50 Megapixel für die Hauptkamera, eine Makro-Linse und eine Ultraweitwinkel-Kamera runden das Setup ab. Selfies gelingen dir mit 13 Megapixeln. Unter der Haube werkelt der Exynos 1380 – kein Rennpferd, aber für den Alltag mehr als ausreichend. Energie liefert der 5.000-mAh-Akku, der dich locker durch den Tag bringen sollte.

Samsung Galaxy A26 5G Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Octa-Core Arbeitsspeicher 6 GB , 8 GB Wasser- und Staubdicht zeitweiliges Untertauchen Gewicht 200 g

Wir haben das Samsung Galaxy A26 bereits unter die Lupe genommen – mit einem guten Ergebnis: 4 von 5 Sternen gab’s im Test. Besonders cool ist das großzügige Update-Versprechen von Samsung. Ganze sechs Jahre lang bekommst du Android-Updates und Sicherheitspatches – das ist in dieser Preisklasse fast konkurrenzlos. Ebenfalls praktisch: Der Speicher lässt sich per microSD-Karte erweitern. Gerade heute, wo viele Hersteller auf diesen Slot verzichten, ein echtes Plus. Klar, auf High-End-Ausstattung musst du verzichten, dafür zahlst du aber eben auch nicht den Premium-Preis. Was fehlt? Zum Beispiel eine klassische Kopfhörerbuchse – aber wer setzt heutzutage nicht sowieso auf kabellose Kopfhörer?

Für 199 Euro machst du also einen richtig guten Fang bei MediaMarkt. Aber Achtung: Das Angebot zum Samsung-Smartphone gilt nur noch bis zum 23. Juni. Besser jetzt zuschlagen, als dann vor einem „Ausverkauft“ zu stehen.

