Must-have für den Sommer: Dieses Gerät macht heiße Tage VIEL erträglicher

Die warme Jahreszeit hat endlich Einzug gehalten. Während manche das Wetter im Freibad oder beim Sonnenbaden genießen, kämpfen andere in stickigen Wohnungen mit der Hitze. Wer unter dem Dach wohnt oder lange im Homeoffice sitzt, weiß genau, wie belastend hohe Temperaturen sein können. Eine kostspielige Klimaanlage brauchst du dafür nicht unbedingt – ein durchdachtes Gerät wie dieser Turmventilator von Philips sorgt für spürbare Erfrischung. Er bringt die Luft im Raum gleichmäßig in Bewegung und hilft dir dabei, auch an heißen Tagen einen kühlen Kopf zu bewahren. Das Beste: Aktuell ist das Modell zu einem besonders attraktiven Preis erhältlich.

Genial bei hohen Temperaturen: Darum ist dieser Turmventilator ein Must-have!

Genauer gesagt geht es um den Philips CX5535/11 5000 Series Turmventilator. Im Gegensatz zu einem klassischen (Tisch-)Ventilator kühlt ein solches Modell einen größeren Bereich und somit etwa nicht nur Gesicht und Oberkörper, sondern auch Arme und Beine im Homeoffice. Dabei verspricht Philips einen kräftigen und dennoch leisen Luftstrom, der dich gleich besser fühlen lässt. Für eine bessere Verteilung im Raum sorgt die 60°-Oszillationsfunktion. So kannst du etwa auch mit deiner Partnerin oder deinem Partner zusammen auf dem Sofa sitzen und deine Lieblingsserie schauen, ohne permanent zu schwitzen.

Philips Turmventilator – so sieht er aus

Je nach Temperatur im Raum und persönlichem Empfinden gibt es verschiedene Modi zur Auswahl. So kannst du etwa zwischen drei Geschwindigkeitsstufen wählen und eine leichte Brise oder einen starken Luftstrom erzeugen lassen. Und mit den drei Modi „normal“, „natürlicher Wind“ und „leiser Schlafmodus“ individualisiert du die Kühlung ganz nach deinen Wünschen. Cool ist: Im Schlafmodus verringert sich die Geschwindigkeitsstufe Stück für Stück, damit du ganz entspannt einschlafen und gleichzeitig Energie sparen kannst. Und auch über eine Timerfunktion verfügt das Modell. So kannst du etwa einstellen, dass der Ventilator nach zwei bis drei Stunden komplett ausgehen soll – dadurch sparst du noch mehr Energie, da der Ventilator nicht die ganze Nacht durchläuft. Generell soll der 40-Watt-Ventilator aber noch nicht einmal mehr Strom verbrauchen als eine herkömmliche Glühbirne. Du brauchst dir im Gegensatz zu einer Klimaanlage also keine Sorgen über die nächste Stromrechnung zu machen.

Philips schickt außerdem eine Fernbedienung mit, mit der du den Turmventilator bequem vom Sofa oder Bürostuhl aus steuern kannst, ohne aufstehen zu müssen. Obendrein für Menschen interessant, die gerne einen speziellen Raumduft mögen: Es gibt ein Aroma-Diffusor-Fach, in das du Duftöl träufeln kannst. So entsteht ein beruhigender oder frischer Duft im Raum und du sparst dir die Anschaffung eines zusätzlichen Aroma-Diffusors.

Rabatt und ohne Versandkosten: Darum lohnt sich der Deal

MediaMarkt reduziert den Turmventilator gerade um 20 Euro, wodurch du nur noch 79,99 Euro für dieses essenzielle Sommer-Gadget zahlen musst. Der Versand ist hierbei kostenfrei, wodurch du laut Preisvergleich derzeit bei keinem anderen Anbieter günstiger an das Gerät kommst. Wie lange sich das Angebot hält, ist nicht abzusehen.

