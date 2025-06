Wie klingen 57 Prozent Rabatt auf einen großen 4K-TV für dich? Bereits nach einem guten Deal? Durchaus, aber es wird noch besser: MediaMarkt haut nämlich nicht nur einen riesigen UHD-Fernseher über die Hälfte billiger raus. Zusätzlich bekommst du einfach noch eine Switch geschenkt. Kein Scherz!

Wir rechnen zusammen: Darum ist der Deal aktuell unschlagbar

Wir mussten selbst zweimal hinschauen, als wir das Angebot entdeckt haben. Der Hisense 85A6N UHD 4K-TV hat einen ursprünglichen UVP von 2.099 Euro. Doch aktuell bekommst du ihn bei MediaMarkt mit einem satten Rabatt von 57 Prozent für nur 899 Euro. Und es wird noch besser: Wenn du dich beim Hersteller Hisense registrierst, sicherst du dir zusätzlich 50 Euro Cashback.

Doch damit nicht genug: im Preis enthalten ist auch eine Nintendo Switch in Neon-Rot und Neon-Blau, die allein schon rund 280 Euro (UVP) kostet. Rechnet man den Wert der Switch und das Cashback vom Angebotspreis ab, zahlst du im Endeffekt nur noch rund 570 Euro für den 85-Zoll-4K-Fernseher. Dazu kommt: Der Versand ist trotz Größe komplett kostenlos.

Nur groß? Das steckt sonst noch in dem 4K-TV

Schauen wir uns den Fernseher selbst genauer an: Der Hisense 85A6N überzeugt mit einer gestochen scharfen UHD 4K-Auflösung und einem 85 Zoll großen Display, das jedes Wohnzimmer dominiert. Dank des integrierten 4K AI-Upscalers sehen sogar ältere Inhalte deutlich schärfer aus. Dolby Vision sorgt zusätzlich für beeindruckende Kontraste und Farbbrillanz.

Zwar bekommst du in diesem Preisbereich kein OLED und auch keine 120 Hertz, dafür aber ein beeindruckendes Gesamtpaket mit einem riesigen Bildschirm, kräftigen Farben und automatischer Helligkeitsanpassung durch einen integrierten Lichtsensor – ganz egal, ob du tagsüber oder nachts schaust.

Switch-Geschenk exklusiv nur bei MediaMarkt – aber nur für kurze Zeit

Ein Blick in den Preisvergleich zeigt: Kein anderer Anbieter ist aktuell günstiger. Die Nintendo Switch bekommst du nur bei MediaMarkt obendrauf geschenkt, was das Angebot noch besser macht. Allerdings ist dieses Angebot nur noch begrenzte Zeit verfügbar, nämlich bis zum 25. Juni. Das Angebot kann allerdings auch früher vergriffen sein! Also warte lieber nicht zu lange.

