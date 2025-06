MediaMarkt: Dieses Samsung-Smartphone ist gerade krass reduziert

Für ein neues Handy musst du dich nicht immer gleich in Unkosten stürzen. Wenn dir vor allem eine starke Alltagstauglichkeit und eine solide Zukunftsfähigkeit wichtig sind, bist du mit vielen Mittelklasse-Modellen mehr als gut beraten. Spitzenreiter in der Kategorie ist das Samsung Galaxy A36, das du bei MediaMarkt aktuell im Sonderangebot bekommst.

Lohnt sich das Samsung Galaxy A36 im MediaMarkt-Angebot für dich?

Bei MediaMarkt hängt am Samsung Galaxy A36 ein UVP von 379 Euro. Während der aktuellen Aktion zum Freitag, den 13., kommst du aber schon für 299 Euro dran. Samsung bietet mit der A-Reihe als einer der wenigen Hersteller wirklich kostengünstige Smartphones für Einsteiger und Neulinge an. Dabei musst du im Hinblick auf die Technik aber nicht unbedingt zurückstecken. Klar, ein Galaxy S25+ für 1.129 Euro lässt sich nicht mit einem 300-Euro-Smartphone vergleichen. Das Preis-Leistungs-Argument fällt hier aber eindeutig zugunsten des A36 aus. Je nachdem, was du für Ansprüche an dein Smartphone hast, bist du hier also definitiv gut aufgehoben.

Das bietet das Smartphone

Im Angebot ist die Variante mit 128 Gigabyte internem Speicher und 6 Gigabyte RAM. Für das Geld bekommst du ein Smartphone, das uns im Test absolut überrascht hat. Das Gerät ist Dual SIM und 5G-fähig, was für diese Preisklasse echt ziemlich klasse ist.

Das 6,7 Zoll große AMOLED-Display sorgt Samsung-typisch für glasklare Inhalte, die auch im Freien dank einer Spitzenhelligkeit von 1.500 Nits erkennbar sind. Die Triple-Kamera mit Ultraweitwinkel und Makro-Objektiv liefert solide Schnappschüsse. Der Akku mit einer Kapazität von 5.000 Milliamperestunden liefert genug Power, auch für längere Fotosessions. Sollte dir der Akku ausgehen, ist das Smartphone dank 45-Watt-Schnellladefunktion im Nu wieder einsatzbereit. Besonders spannend: Samsung hat ins A36 einige KI-Tools wie einen Sprachassistenten oder Bildbearbeitung integriert. Ein Updateversprechen für die nächsten sechs Jahre rundet das Smartphone ab.

Bei MediaMarkt stehen dir vier verschiedene Farben des Samsung-Smartphones zur Auswahl. Der Preis von 299 Euro gilt für alle Varianten, sodass du deine Lieblingsfarbe wählen kannst. Der Standardversand ist kostenlos. Denk daran: Das Angebot gilt nur bis zum 23. Juni. Bei diesem Preis ist das A36 aber vermutlich ohnehin bald Mangelware, sodass du dich bei Interesse besser beeilen solltest. Wenn du möchtest, kannst du dich auch mal durch die anderen Samsung-Angebote klicken, die aktuell reduziert sind.

