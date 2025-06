Ruckelnde Streams, lahme Downloads und Verbindungsabbrüche müssen nicht sein – schon gar nicht in Zeiten von Highspeed-Internet. Damit du das volle Potenzial aus deinem Anschluss herausholst, braucht es den richtigen Router. Genau den bekommst du jetzt zum Bestpreis: Bei MediaMarkt gibt’s aktuell ein Top-Modell von AVM richtig günstig. Aber Achtung: Das Angebot läuft nur übers Wochenende und am Montag (16. Juni) ist schon wieder Schicht im Schacht!

MediaMarkt gönnt den besten Preis

Den AVM FRITZ!Box 7530 AX bekommst du jetzt bei MediaMarkt für 149 Euro. Ein Blick auf den Preisvergleich macht direkt deutlich: Aktuell ist kein anderer Händler günstiger.

Versand zahlst du bei MediaMarkt keinen. Wenn du es gar nicht erwarten kannst, kannst du auch die Sofort-Lieferung per Uber wählen, diese kostet aber 5,99 Euro – und ist nicht überall verfügbar.

AVM-Router sichern und ordentlich sparen

Der AVM FRITZ!Box 7530 AX Router hat bei der Stiftung Warentest mit einer Note von 1,9 abgeschnitten (Paywall). Der Testsieger bietet dir Wi-Fi 6 und sorgt dadurch für schnelles und gleichzeitig stabiles Internet in deinem Zuhause, auch wenn viele Geräte verbunden sind. Die maximale Datenrate über das 5-GHz-Band beträgt 1.800 MBit/s. Beim 2.4-GHz-Band sind es 600 MBit/s. Dabei ist der Router abwärtskompatibel, sodass du auch Geräte mit AC- und N-Standard verwenden kannst.

Der Router verfügt außerdem über eine NAS-Bindung. Ähnlich wie bei einer Cloud kannst du hier lokal in deinem Zuhause Filme, Musik oder Bilder hochladen und mit verschiedenen Geräten im Netzwerk teilen. Für Konnektivität sorgen vier Gigabit-LAN-Anschlüsse, ein USB- sowie ein Telefonanschluss. Da es sich hier um einen Mesh-Router handelt, kannst du das WLAN-Signal ebenfalls ganz einfach mit einem passenden Repeater verstärken und so überall in deinem Zuhause eine gute Verbindung genießen.

