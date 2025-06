Versandriese Amazon schmeißt das Pixel 9a aktuell regelrecht aus dem Lager. Das Angebot ist dabei so beliebt, dass du mehrere Monate auf die Lieferung des schwarzen Smartphones warten musst. Warum wir dir den Deal trotzdem nicht vorenthalten wollen? Weil wir einen Shop entdeckt haben, der das Pixel 9a zum gleichen Tiefstpreis verkauft, allerdings ohne enorm lange Lieferzeit. Unser Ass im Ärmel offenbaren wir am Ende des Artikels.

Top-Smartphone zum Tiefstpreis: Verpass nicht dieses Amazon-Angebot

Im Zentrum des Angebots steht, wie erwähnt, das Google Pixel 9a. Du bekommst es bei Amazon aktuell in der 256 GB Variante für 499 Euro. Das sind 23 Prozent weniger als der UVP, der Preisverlauf verdeutlicht diesen Sprung noch mal.

Du sparst dir aktuell rund 100 Euro, günstiger bist du noch nie an Googles neues Smartphone herangekommen. Der Blick auf die kleinere Speichervariante bestärkt den Deal-Charakter noch weiter. Das Smartphone mit 128 GB gibt es bei Amazon aktuell ab 466 Euro. Für einen Aufpreis von lediglich 33 Euro bekommst du also direkt den doppelten Speicherplatz.

MediaMarkt liefert den gleichen starken Preis zum Pixel-Phone

Das Amazon-Angebot gilt technisch gesehen zwar für das Smartphone in Blau und in Schwarz, die schwarze Variante ist allerdings erst in ein bis zwei Monaten wieder versandfertig. Wer das Smartphone ohnehin in der Farbe Iris wollte, kann hier definitiv zuschlagen. Alle anderen sollten bei MediaMarkt vorbeischauen. Denn dort ist die Obsidian-Variante sofort erhältlich – und zwar zum selben Wahnsinnspreis.

Mit dem Pixel 9a kaufst du dir einen echten Preis-Leistungs-Kracher. Es liefert ähnliche Features wie das Pixel 9 und kann mit einer starken Alltagsleistung punkten. Das Mittelklasse-Modell kommt mit einem OLED-Display und einer Dualkamera (48 + 13 Megapixeln) daher. Der Akku liefert eine Kapazität von 5.100 Milliamperestunden, womit sogar das Pixel 9 ausgestochen werden kann. Das Updateversprechen über sieben Jahre machen das 9a zudem auch langfristig zu einer soliden Option.

Google Pixel 9a Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Google Tensor G4 Arbeitsspeicher 8 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen Farbe Blau

Pink

Schwarz

Weiß Marktstart April 2025 Gewicht 185,9 g

Wir haben das Smartphone bereits ausprobiert, unseren ausführlichen Bericht liest du hier. Sollte dein Interesse geweckt sein, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um zuzuschlagen. Sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt bekommst du das Gerät so günstig wie bisher noch nie.

