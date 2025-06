Nur für 3 Tage: congstar schleudert 100-GB-Tarif zum Knallerpreis raus!

congstar sorgt im Rahmen eines sogenannten „Flash Sales“ jetzt für ein Top-Angebot – aber eben nur für sehr begrenzte Zeit. So wird der beliebte Allnet Flat Aktionstarif mit beeindruckenden 100 GB Datenvolumen für nur 24 Euro pro Monat rausgehauen. Wer dann noch den Code DD10FLASH verwendet, spart zusätzlich und kommt sogar noch günstiger an den Tarif. Einen Bereitstellungspreis zahlst du hierfür ebenso nicht. Zusätzlich profitierst du während des Flash Sales von starken Bundle-Angeboten mit top Smartphones, die du dir besonders günstig sichern kannst. Alles, was du über dieses Angebot wissen musst, erfährst du jetzt im Detail. Doch Vorsicht: Dieser Deal läuft nur bis Freitagnachmittag (13.6., 15 Uhr).

100 GB Angebot bei congstar: Das bekommst du im Detail

Im Zentrum des 72-stündigen Flash Sales bei congstar steht der Allnet Flat Aktionstarif mit einem riesigen Datenvolumen von 100 GB. Bis zum 13. Juni schnappst du dir diesen Tarif für nur 24 Euro monatlich. Doch es geht noch günstiger: Gib während der Bestellung einfach den Code DD10FLASH an und schon sparst du weitere 10 Prozent. Für dich stehen somit nur noch 21,50 Euro pro Monat auf der Rechnung.

Der Tarif bietet dir nicht nur ein üppiges Datenvolumen mit 5G-Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s, sondern du surfst auch im stabilen D-Netz. Damit machst du unterwegs problemlos alles, was du dir wünschst: von Video- und Serienstreaming über Social Media bis hin zu Videocalls oder mobilen Spielen. Mit 100 GB kommst du hier definitiv aus.

Zusätzlich beinhaltet der congstar-Tarif eine Telefonie- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze. Ein weiterer Bonus: Jedes Jahr erhöht sich dein monatliches Datenvolumen um weitere 2 GB, während der monatliche Preis gleich bleibt. Und einen Anschlusspreis musst du für dieses Paket nicht zahlen.

Top-Smartphones im Bundle zum Sparpreis

Benötigst du neben einem neuen Tarif auch gleich ein aktuelles Smartphone? Dann wirf unbedingt einen Blick auf die coolen Kombi-Angebote des congstar Flash Sales. In Kombi mit dem Aktionstarif erhältst du beispielsweise das Samsung Galaxy S25 Ultra mit 256 GB Speicherplatz für 24 Euro pro Monat bei 36 Monatsraten. Dazu zahlst du lediglich einen Euro Anzahlung. Laut congstar sparst du hierdurch satte 432 Euro im Vergleich zum herkömmlichen Bundle-Preis.

Wenn dir Apple lieber ist, sicherst du dir im congstar Flash Sale auch das iPhone 16 Pro mit 128 Gigabyte. Hierfür leistest du eine einmalige Anzahlung von 99 Euro und zahlst danach bei 36 Monatsraten nur noch 20 Euro pro Monat.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.