Unter 20 Euro: Aldi sorgt mit Eismaschinen-Schnäppchen für Aufsehen

Was übertrifft an einem heißen Sommertag die Freude, eine kühle, cremige Portion der persönlichen Lieblingssorte zu genießen? Dank einer Eismaschine genügt dafür ein kurzer Weg in die eigene Küche, statt den Gang zur nächsten Eisdiele antreten zu müssen. Häufig verbinden Konsumenten solche Küchenhelfer mit hochpreisigen Geräten, beispielsweise dem begehrten Ninja Creami. Doch auch preisbewusste Genießer müssen in dieser warmen Jahreszeit nicht auf die private Eisherstellung verzichten. Der Discounter Aldi hat einen Deal für ein Gerät seiner Hausmarke Ambiano parat, das wir uns nun detaillierter ansehen werden.

Jetzt richtig günstig: Aldi reduziert Eismaschine

Die Ambiano Eismaschine von Aldi wird normalerweise mit einem UVP von 24,99 Euro gehandelt. Aktuell ist sie jedoch im Angebot und du kommst bereits für 19,99 Euro dran. Im Vergleich mit Eismaschinen von anderen Händlern, die gut und gerne mal über 100 Euro kosten, sahnst du hier echt ein Schnäppchen ab. Aldi verlangt zwar noch 5,95 Euro für den Versand, den Deal-Charakter schmälert das aber keineswegs.

Der Preis ist so weit in trockenen Tüchern, also schauen wir uns das Gerät selbst mal etwas genauer an. Die Anwendung funktioniert denkbar einfach. Du füllst einfach die Zutaten in den Behälter der Eismaschine und schaltest sie an, den Rest erledigt sie von selbst.

So sieht die Eismaschine von Aldi aus

Der Behälter hat ein Fassungsvermögen von 1,1 Litern, womit du Eis für die komplette Familie zubereiten kannst. Du musst deine Kreation während der Zubereitung praktischerweise nicht extra einfrieren. Dank eines integrierten Kühlsystems erledigt die Maschine das komplett von selbst. Nach circa 30 Minuten ist der Vorgang beendet und dein Eis ist fertig. Je nach Zutaten kannst du hier nicht nur herkömmliches Eis mit Sahne, sondern auch fruchtige Sorbets oder erfrischende Frozen Joghurt herstellen.

Wer gerne nascht und sich mit verschiedenen Zutaten und Rezepten austoben möchte, kann bei Aldi getrost zuschlagen. Für nur 19,99 Euro (zuzüglich Versand) ist die Eismaschine eine erschwingliche Investition, die dir diesen Sommer garantiert viel Freude bereiten wird.

