Mit 64 Prozent Rabatt bei Aldi: Mähroboter zum absoluten Discounterpreis

Aldi beweist: Ein Mähroboter muss keinesfalls teuer sein! Der Discounter haut ein solches Gerät jetzt nämlich mit satten 64 Prozent Rabatt raus. Wir prüfen den Aldi-Deal für dich.

Das bietet dir der preiswerte Mähroboter

Im Angebot ist dabei der Scheppach Black Mähroboter RRMA500. Die 500 im Namen gibt dabei direkt einen Hinweis auf die maximale Fläche, die der Garten-Helfer beackern kann (nämlich 500 m²). Über ein Floating Cut System soll der Mähroboter dabei stets für einen gleichmäßigen Schnitt sorgen, mit einer Schnittbreite von ca. 16 cm und einer Schnitthöhe von ca. 20 bis 50 mm. Damit deine Wiese genau deine gewünschte Länge hat, gibt es sieben verschiedene Schnitthöhenpositionen.

Wie bei Geräten dieser Preisklasse typisch, setzt man auf einen Begrenzungsdraht (ca. 130 m, inklusive 180 Drahtstifte), um den Schnittbereich einzugrenzen. Im Lieferumfang ist neben dem Mähroboter selbst natürlich ebenso eine Ladestation enthalten, die nach getaner Arbeit automatisch selbst angesteuert wird. Generell ist hier alles im Paket inklusive, sodass der Roboter direkt einsatzbereit ist. Funktionen wie der Regensensor, durch den der Mähroboter bei Regen direkt in die Station fährt, sowie das PIN-geschützte Digitaldisplay runden das Gesamtpaket ab.

64 Prozent Rabatt bei Aldi

Soweit so Standard: Der Scheppach Black Mähroboter überzeugt mit eigentlich allen grundlegenden Funktionen, die ein Mähroboter besitzen sollte, kommt aber ohne einige nützliche Extra-Features daher. Dafür ist der aktuelle Aldi-Preis aber auch beachtlich niedrig: 64 Prozent Rabatt sorgen dafür, dass nur noch 299 Euro auf der Rechnung stehen (plus Versand). Wer also einfach nur einen möglichst preiswerten Mähroboter sucht, der den Rasen ordentlich und autonom stutzt, kann hier durchaus ein Schnäppchen machen.

Übrigens: Lidl hat dem Discounter-Konkurrenten Aldi in Sachen preiswerter Mähroboter aber noch etwas voraus. Dieser Parkside 20 V Mähroboter kostet nämlich nur 249 Euro (plus Versand).

