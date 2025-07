Schon seit einiger Zeit war klar, dass Aldi langfristig keine Produkte mehr über den eigenen Onlineshop anbieten möchte. Die Ursache für diesen Entschluss liegt laut Unternehmen in mangelndem wirtschaftlichem Erfolg. Online-Angebote des Unternehmens verschwinden also bald vollständig – doch bis dahin profitieren Käuferinnen und Käufer noch von starken Nachlässen. Aktuell läuft der Ausverkauf auf Hochtouren. Kund/innen können jetzt zahlreiche Artikel zu erheblich reduzierten Preisen ergattern – die Ersparnis liegt in einigen Fällen bei satten 80 Prozent. Wer sich also noch ein Technik-Gadget, Haushaltsgerät oder Garten-Zubehör sichern will, sollte sich beeilen.

Samsung Smartphone und 4K-TV günstig bei Aldi

Unter dem Motto „alles muss raus“ lässt sich jetzt bei Aldi nochmal in so gut wie allen Kategorien sparen. Vom Samsung-Smartphone über Gasgrills bis hin zu Werkzeug, Fernsehern und Küchengadgets ist für fast jeden etwas dabei.

Starten wir mit dem Smartphone-Deal von Samsung. Das Galaxy A05s mit 90-Hz-Display, Triple-Kamera mit bis zu 50 MP und 5.000-mAh-Akku gibt es jetzt 37 Prozent günstiger. Dadurch zahlst du jetzt nur noch 99,99 statt knapp 160 Euro für das Handy samt Schutzfolie und -hülle. Ein echtes Schnäppchen!

Und auch ein top Fernseher ist dank des Räumungsverkaufs jetzt richtig günstig. Den Samsung 4K Crystal UHD Smart-TV „CU6979“ mit 55-Zoll-Display schnappst du dir nämlich 44 Prozent günstiger. Statt über 700 Euro kostet er dadurch jetzt nur noch 399 Euro. Samsung wirbt mit besonders lebendigen Farben, einem tollen Sounderlebnis und direktem Zugriff auf deine Lieblings-Streaming-Apps – du benötigst also keinen Google Chromecast, Apple TV oder Fire TV-Stick.

Werkzeugkoffer und Akkuschrauber stark reduziert

Und auch in Sachen Werkzeug ist hier einiges dabei. Dieser 85-teilige-Werkzeugkoffer ist etwa vollgepackt mit hilfreichen Tools – für das nächste DIY-Projekt oder diverse Reparaturen im und ums Haus. Das Werkzeugset gibt’s im Ausverkauf bei Aldi jetzt 59 Prozent günstiger. Dadurch zahlst du hierfür nur noch 29,99 statt fast 75 Euro.

Die perfekte Ergänzung für Schraub- und Bohrarbeiten ist zudem dieser Akku-Bohrschrauber von Ferrex. Einen Akku musst du zwar noch dazu kaufen, aber dann bietet er definitiv eine kraftvolle Unterstützung bei deinem nächsten Heimwerkerprojekt. Statt rund 30 Euro (UVP) zahlst du jetzt nur noch 19,99 Euro und sparst so 33 Prozent.

Viel mehr Angebote im Aldi Räumungsverkauf

Das war aber natürlich längst nicht alles. Im Aldi Räumungsverkauf finden sich noch viel mehr gute Angebote. Schau dir nachfolgend einmal weitere Highlights von uns an oder klick dich direkt durch die Seite im Onlineshop.

