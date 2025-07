Wenn du dich schon mal ein bisschen mit dem Thema Eismaschinen beschäftigt hast, bist du an diesem Namen sicher nicht vorbeigekommen. Die Eismaschine hat sich in kürzester Zeit zum Liebling der Netzgemeinde entwickelt. Und jetzt kommt das Sahnehäubchen: Das neueste Modell von Ninja ist endlich im Preis gefallen! Wo du die beliebte Eismaschine gerade besonders günstig bekommst und was sie alles kann, erfährst du hier.

Preissturz: Hier gibt’s die Eismaschine günstiger

Die Rede ist dabei von der Ninja Slushi Eismaschine. Wie der Name schon verrät, machst du hiermit nicht klassisches Eis, wie man es von der Eisdiele kennt, sondern Slushis, Milchshakes und Frappés. Klingt lecker? Dann ist genau jetzt der perfekte Zeitpunkt für den Kauf! Amazon sorgt jetzt nämlich für einen echten Preissturz und verkauft sie für nur noch 299,99 Euro. Wie stark das wirklich ist, zeigt der Preisverlauf, denn so günstig wie jetzt, war das Gerät zuvor noch nie! Aber Achtung: Da Amazon erfahrungsgemäß recht sprunghaft mit Rabatten umgeht, ist schnell sein die Devise. Wie lange der Preis noch gilt, können wir nicht sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Slush-Maschine: DER Sommerhit auf jeder Gartenparty

Mit einem Preis von 299,99 Euro ist die Eismaschine natürlich trotzdem immer noch recht kostspielig. Doch wenn man sich beispielsweise mit ein paar Freunden zusammentut oder ohnehin im Sommer regelmäßig zu Grill- und Gartenpartys einlädt, lohnt sich das Ganze schon. Insbesondere, weil die Maschine die Zubereitung so einfach macht. Die Slushi verwandelt nämlich quasi jeden flüssigen Inhalt in rund einer halben Stunde in das gewünschte Slush-Eis. Dafür besitzt sie einen eingebauten Kompressor, welcher für die eisig-slushige Konsistenz verantwortlich ist und diese für bis zu 12 Stunden aufrechterhalten kann. Also selbst bei einer längeren Fete ist dauerhaft für eine leckere Erfrischung gesorgt.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.