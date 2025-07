Letzte Chance vor Shop-Schließung: Aldi verkauft Samsung-Smartphone für unter 100 Euro

Am 30. September ist laut Aldi Schluss mit seinem Onlineshop. Da er laut des Discounters nicht erfolgreich genug war, lohne es sich wohl nicht, ihn weiterzubetreiben. In einem großen Räumungsverkauf finden sich jetzt noch viele Produkte deutlich reduziert. Unsere Favoriten haben wir dir in diesem Artikel zusammengestellt. Ein absolutes Highlight: Das Samsung Galaxy A05s. Aldi verkauft das Smartphone jetzt nämlich zum Minipreis von nur 99,99 Euro.

Samsung Galaxy A05s: Hierfür ist es ideal

Ein aktuelles Smartphone muss nicht zwingend 300 Euro oder sogar weitaus mehr kosten. Wer einfach nur ein Gerät für WhatsApp, zum Checken der Bahnverbindung oder für kleine Schnappschüsse braucht, kommt auch mit einem preiswerteren Modell gut aus. Samsungs Galaxy A05s ist so eines. Hier bekommst du aber dennoch absolut kein schlechtes Gerät. Werfen wir einmal einen genaueren Blick auf die Daten.

Das Samsung-Handy hat ein schickes schwarzes Gehäuse mit einem großen 6,7-Zoll-Display, das mit FHD+ auflöst. 90 Hz sorgen zudem für flüssige Bewegungen auf dem Bildschirm. Im Vergleich zu den meisten höherpreisigen Geräten am Markt hat es jedoch verhältnismäßig breite Displayränder. Wen das nicht stört, bekommt hiermit aber trotzdem ein solides Gerät.

Im Inneren des Smartphones sorgt ein Snapdragon 680 mit 4 GB RAM für die nötige Power. Hier sei aber gesagt, dass das Setup keinesfalls mit den aktuellen Flaggschiffen auf dem Markt mithalten kann. Für leistungsintensive Anwendungen, wie Videobearbeitung oder grafisch anspruchsvolle Games ist es also weniger gut geeignet. Im Urlaub oder auf der nächsten Familienfeier knipst du aber mit der Triple-Kamera schicke Fotos mit bis zu 50 MP. Für Schnappschüsse reicht die Ausstattung vollkommen aus. Eine Kameraqualität wie beim Galaxy S25 oder Pixel 9 darfst du aber ebenfalls nicht erwarten. Cool ist hingegen: Der 64 GB große Speicherplatz lässt sich um bis zu 1 TB preiswert erweitern. So bekommst du keine Speicherplatz-Probleme mehr – auch dann nicht, wenn du viele Fotos, Videos und Apps auf dem Gerät gespeichert hast.

Unter 100 Euro: Lohnt sich der Smartphone-Deal von Aldi?

Aldi senkt das Samsung-Smartphone im Zuge des Räumungsverkaufs gerade um satte 37 Prozent. Dadurch stehen nur noch 99,99 statt ursprünglich fast 160 Euro auf dem Preiszettel. Und 5,95 Euro kommen für den Versand noch on top. Das Angebot ist somit grundsätzlich auf jeden Fall gut, laut Website sind mittlerweile auch weniger als zehn Geräte verfügbar.

Allerdings gibt es das Smartphone hier und da auch noch ein paar Euro günstiger (siehe Preisvergleich). Bei Amazon musst du zum Beispiel nur 99 Euro zahlen und sparst dir die Versandkosten.

