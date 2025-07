Discounter-Hammer: Aldi verkauft Werkzeugkoffer mit 59 Prozent Rabatt Lisa Krüger 3 Minuten

Um kleine Handwerksaufgaben mal fix selbst zu erledigen, fehlt dir das Werkzeug? Dann ab zu Aldi - denn der Discounter verkauft dir jetzt einen Werkzeugkoffer, der so ziemlich alles beinhaltet, was man eben so braucht - und zwar mit 59 Prozent Rabatt.