Letzte Chance: Aldi schmeißt Akku-Werkzeug mit über 60 Prozent Rabatt raus

Besonders bei Möbeln von Ikea gibt es meist unzählige Schrauben, die ins Holz geschraubt werden müssen. Was die Arbeit erheblich erleichtert, ist ein Akkuschrauber – und genau so einen gibt es derzeit bei Aldi stark reduziert. Im Lieferumfang enthalten ist außerdem ein 74-teiliges Zubehör-Set mit diversen Bits, Bohrern und weiteren Tools, die dir beim nächsten Heimwerker-Projekt garantiert helfen werden. Lange wirst du dieses Schnäppchen allerdings nicht mehr im Aldi-Onlineshop finden, denn dieser schließt am 30. September. Den Grund dafür verraten wir dir weiter unten.

Das hat der Akkuschrauber zu bieten

Aktuell 63 Prozent günstiger ist bei Aldi der Scheppach Akkuschrauber „C-BSB74/1BE-X“. Er ist mit einem leistungsstarken 2-Gang-Getriebe ausgestattet und lässt sich stufenlos in der Geschwindigkeit regulieren. So sind sowohl feine Schraubarbeiten als auch schnelle Umdrehungen problemlos möglich. Die LED-Arbeitsleuchte an der Vorderseite hilft dir zudem dabei, auch dunkle Bereiche auszuleuchten. Praktisch: Mit dem Gürtelclip kannst du den Akkuschrauber bei einer kurzen Arbeitspause einfach am Gürtel befestigen – so hast du die Hände frei, um zum Beispiel Bohrlöcher auszumessen oder ein Bild mit beiden Händen aufzuhängen, ohne von der Leiter steigen zu müssen.

Zum Lieferumfang gehören außerdem ein Ladegerät, ein 20-Volt-Akku und ein 74-teiliges Zubehör-Set. Der robuste Zubehörkoffer enthält unter anderem 40 Bits, 14 Metallbohrer, 5 Holzbohrer, ein Maßband, ein Cuttermesser und viele weitere praktische Tools.

63 Prozent Rabatt: So gut ist der Preis!

Kommen wir zum Preis. Aldi reduziert den ursprünglichen Preis (UVP: 149 Euro) um 63 Prozent und verlangt jetzt nur noch 54,99 Euro für den vielseitigen Akkuschrauber von Scheppach. Zwar kommen noch 5,95 Euro Versandkosten hinzu, aber du sparst dennoch eine ganze Menge.

Neben diesem Angebot hat Aldi aktuell auch noch weitere Werkzeugschnäppchen im Sortiment – darunter verschiedene Werkzeugkoffer, einen Abbruchhammer oder eine Benzinkettensäge. Schau einfach mal im Aldi-Onlineshop vorbei, solange er noch aktiv ist. Ab dem 30. September wird der Shop aus wirtschaftlichen Gründen endgültig geschlossen.

Noch mehr Angebote in unserem WhatsApp-Kanal

Übrigens: Jetzt verpasst du kein Top-Schnäppchen mehr im Netz! Mit dem WhatsApp DEAL-Alarm von inside digital landen die besten Angebote direkt im Chat. Wir durchsuchen das Netz für dich und melden uns nur, wenn es sich wirklich lohnt:

Tech-Deals & Must-haves für alle

Tarif-Angebote für Mobilfunk & Internet

Exklusive Rabattcodes & Preisfehler

Immer geprüft von den inside digital Deal Experten – abonniere jetzt unseren neuen WhatsApp-Kanal!