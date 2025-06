Werkzeug-Ausverkauf bei Aldi: Ein Akkubohrschrauber ist besonders günstig

Ein guter Akkubohrschrauber ist das A und O, wenn du zu Hause selbst Hand anlegen willst – vom simplen Regalaufbau bis zur aufwendigeren Renovierung. Aktuell bekommst du bei Aldi ein besonders attraktives Modell mit 20 V, praktischem 2-Ah-Akku, Ladegerät und Koffer – und das alles für nur 49,99 Euro. Was das Gerät leistet, für wen es sich lohnt und warum der Preis ein echter Knaller ist, erfährst du hier. Und am Ende haben wir sogar noch ein paar mehr Heimwerker-Deals von Aldi für dich.

ADAC-Akkubohrschrauber mit 61 Prozent Rabatt

Der Li-Ionen Akkubohrschrauber (20 V) ist nicht nur das Herzstück der Aktion, sondern auch das ideale Werkzeug für fast jedes Projekt rund ums Haus. Statt der üblichen 129 Euro bekommst du ihn jetzt für gerade mal 49,99 Euro – ganze 61 Prozent günstiger. Und das Beste: Auch im Preisvergleich kann sich das Aldi-Angebot sehen lassen, denn bei anderen Anbietern im Netz zahlst du für das Akku-Werkzeug deutlich mehr und teilweise sogar über 100 Euro!

Li-Ionen Akkubohrschrauber (20 V) bei Aldi

Was du dafür bekommst? Einen kompakten, leistungsstarken Bohrschrauber mit sattem Drehmoment von bis zu 35 Nm, zwei Gängen, verschiedenen Drehmomentstufen und integrierter LED-Leuchte. Ob du Schrauben eindrehen, Löcher in Holz oder Metall bohren oder einfach Möbel aufbauen willst – dieses Gerät macht dir die Arbeit leicht. Dank des 2 Ah Li-Ionen-Akkus bist du flexibel und kabellos unterwegs – egal ob im Garten, in der Garage oder beim Möbelaufbau im Wohnzimmer. Durch den Softgrip liegt der Akkuschrauber zudem gut in der Hand und lässt sich auch bei längeren Einsätzen bequem führen. Und das Beste: Du bekommst direkt das passende Zubehör mitgeliefert – eine Auswahl an Bohrern und Bits ist schon dabei. So kannst du ohne Umwege direkt loslegen. Ein echtes Kraftpaket zum Schnäppchenpreis – und das inklusive Transportkoffer und Ladegerät.

Mehr Werkzeug und Heimwerkerbedarf bei Aldi

Doch das ist nicht genug: Auch rund um den Bohrschrauber findest du im Aldi im DIY-Special einige echte Schnäppchen, die dein Heimwerker-Herz höherschlagen lassen.

Akku-Winkelschleifer von FERREX (40 V): Für nur 24,99 Euro ist er ideal, wenn du Metall trennen, Stein bearbeiten oder Rost entfernen willst. Der Scheibenwechsel funktioniert werkzeuglos, und mit dem Zusatzgriff hast du auch bei kniffligen Arbeiten alles im Griff.

LED-Arbeitsstrahler von WORKZONE: Für nur 14,99 Euro bekommst du einen akkubetriebenen 20-Watt-Strahler mit bis zu 2000 Lumen Helligkeit und drei einstellbaren Leuchtstufen. Damit bleibt kein Detail im Dunkeln – ganz gleich, ob du im Garten werkelst oder drinnen tüftelst.

Werkstattwagen von Brüder Mannesmann: Für nur 129 Euro (statt 399 Euro UVP) bekommst du ein echtes Schwergewicht in Sachen Ausstattung: 71 Teile voll mit praktischem Werkzeug, sauber sortiert in einem robusten, mobilen Werkstattwagen. Perfekt, wenn du endlich Struktur in dein Werkzeug-Chaos bringen willst oder eine solide Grundausstattung suchst.

Egal, ob du ambitionierter Heimwerker bist oder einfach ein paar Dinge rund ums Haus erledigen willst – mit den DIY-Deals von Aldi bist du für den Sommer bestens gerüstet. Der Li-Ionen Akkubohrschrauber ist dabei dein neuer bester Freund für alle Bohr- und Schraubarbeiten, während Winkelschleifer, Strahler und Werkstattwagen dein Equipment ideal ergänzen.

Aber Achtung: Die Angebote sind wie immer limitiert. Also sei schnell und sichere dir deine Favoriten direkt zum Aktionsstart. Einfach online bestellen, bequem nach Hause liefern lassen und direkt loslegen. Für die Lieferung verlangt Aldi übrigens stets 5,95 Euro.

