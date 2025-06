Für hochwertige Marken-Smartphones kann man gut und gerne über 500 Euro ausgeben – doch das muss gar nicht sein! Dies beweist zumindest der aktuelle Handy-Bestseller Nr.1 von Samsung bei Amazon für nur 149 Euro.

Samsung Handy-Bestseller bei Amazon: Jetzt für nur 150 Euro

Noch vor allen iPhones oder dem aktuellen Galaxy S25: Das momentan beliebteste Handy bei Amazon ist das Samsung Galaxy A16 5G. Ein großer Faktor für die Beliebtheit ist – neben der Technik, auf die wir weiter unten eingehen – sicherlich der Preis. Das Galaxy A16 kostet bei Amazon derzeit nämlich nur 149 Euro!

Ein echtes Schnäppchen, welches im Netz lediglich von eBay-Angeboten um ein paar Cent unterboten werden kann. Zwar gab es das Samsung-Gerät in der Vergangenheit durchaus auch schonmal etwas günstiger. Zum jetzigen Amazon-Preis von 149 Euro kann man aber trotzdem bedenkenlos zugreifen, wenn man auf der Suche nach einem neuen Marken-Smartphone zum kleinen Preis ist.

Denn mit dem Galaxy A16 5G holst du dir für nur 149 Euro ein richtig starkes Alltagshandy. Allen voran das große 6,7-Zoll-AMOLED-Display überzeugt direkt auf den ersten Blick und liefert dir eine hohe Auflösung (1.080 x 2.340 Pixel) sowie eine flüssige Darstellung (90 Hz). In unserem Test punkteten aber zusätzlich noch zwei weitere Faktoren.

Da wäre zum einen der Akku, welcher problemlos bis zu zwei Tage am Stück ohne Laden durchhalten kann. Sowas ist selbst bei deutlich teureren Smartphones nicht immer üblich und ein echter Pluspunkt. Zum anderen können wir Samsungs Update-Versprechen nur loben: Das Galaxy A16 bekommt noch bis 2030 Aktualisierungen verpasst. Du kannst es also problemlos noch mehrere Jahre nutzen. Abgerundet wird das gute Gesamtpaket dann noch vom erweiterbaren Speicher (per microSD), 5G-Support, einer zumindest ordentlichen Leistung und natürlich dem aktuell äußerst niedrigen Preis bei Amazon.

Übrigens: Die 4G-Variante des Galaxy A16 ist bei Amazon aktuell ebenfalls im Angebot und schon für 129,90 Euro zu haben. Hier musst du neben der 5G-Funktionalität aber zudem auch einen schlechteren Prozessor und somit eine schwächere Performance in Kauf nehmen. Wir raten daher eher zum 5G-Modell.

