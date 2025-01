Das Samsung Galaxy A16 5G kommt mit jeder Menge wohlklingender Eckdaten daher. Am interessantesten ist hier wohl der Preis, der aktuell bei günstigen 169 Euro liegt. Aber ist der Preis gerechtfertigt für Samsung neues Einsteiger-Modell? Und wo liegen die Unterschiede zum A15? Wir haben das Gerät für dich getestet und ein Fazit gezogen.

Adieu Klinkenanschluss - Hallo spiegelnde Rückseite: Das Design

Samsung hat beim Galaxy A16 5G ein etwas größeres Display als beim Vorgänger eingebaut. Allerdings wächst damit auch das Gehäuse auf 16,4 x 7,8 x 7,9 mm. Das Gewicht bleibt mit 200 g unverändert. Was uns sofort aufgefallen ist: Der Klinkenanschluss, den es beim A15 5G noch gab, gehört nun leider der Vergangenheit an. Ansonsten sieht das A16 5G dem Vorgänger ziemlich ähnlich. Ein großes Smartphone mit dem üblichen Samsung-Design und drei markanten Kamerakreisen auf der Rückseite. Unterschiede findet man nur beim genaueren Hinsehen, wie das minimal größere Gehäuse.

Der Fingerabdrucksensor sitzt direkt im An-Knopf

Ein Pluspunkt: Die Rückseite hat nun eine spiegelnde Oberfläche, die etwas hochwertiger aussieht. Für eingefleischte Smartphone-Fans mag das Design im Jahr 2025 etwas altmodisch wirken. Dennoch schützt Samsung das Gerät nach IP54-Standard gegen Staub und Spritzwasser, was positiv hervorzuheben ist.

Die spiegelnde Rückseite mit eingelassenem Samsung-Logo

Das A16 5G besteht überwiegend aus Kunststoff, aber bei einem Preis von unter 200 Euro ist das nicht überraschend. Die Verarbeitung ist dafür erstaunlich hochwertig, und das Gerät fühlt sich in der Hand besser an, als man es von einem Plastikgehäuse erwarten würde. Samsung meistert hier den Spagat zwischen Sparen und Solidität. Ein Schwachpunkt bleibt der Lautsprecher. Dieser befindet sich an der Unterseite des Gehäuses, liefert zwar Lautstärke, wird aber beim Spielen oder Videoschauen leicht mit der Hand verdeckt. Da es keinen zweiten Lautsprecher gibt, leidet die Klangqualität spürbar. Solche Abstriche sind in dieser Preisklasse aber üblich.

Super AMOLED-Display mit kleinen Einbußen

Das Display des Galaxy A16 5G ist mit 6,7 Zoll ziemlich groß und basiert auf Samsungs bewährter „Super AMOLED“-Technologie. Es bietet eine variable Bildwiederholrate von bis zu 90 Hz und liefert mit einer Auflösung von 1.080 x 2.340 Pixeln eine anständige Pixeldichte von etwa 385 ppi. Doch der günstige Preis macht sich an der Vorderseite bemerkbar: Samsung setzt weiterhin auf eine etwas altmodische Wassertropfen-Notch. Das AMOLED-Panel des A16 5G überzeugt mit lebendigen Farben und einer angenehmen Schärfe. Dank der 90 Hz wirken Bewegungen und Animationen besonders flüssig.

Das Super AMOLED-Display mit Wassertropfen-Notch

Dennoch gibt es kleine Einschränkungen, die das Erlebnis ein wenig trüben: Schaust du seitlich auf das Display, können Farbveränderungen auftreten – Weißtöne nehmen dabei einen leicht bläulichen Schimmer an. Trotz dessen bleibt das Display für diese Preisklasse eine der Stärken des Galaxy A16 5G, besonders durch die Kombination aus AMOLED-Technologie, ordentlicher Schärfe und flüssiger Darstellung.

Das Galaxy A16 5G kommt mit Android 14, verfeinert durch Samsungs hauseigene Oberfläche OneUI in der Version 6.1. Bereits beim ersten Start zeigt das Smartphone im Januar 2025 das Sicherheits-Update vom November 2024 an. Wenn du mehr über Samsungs OneUI erfahren möchtest, schau doch bei unserem Partner-Magazin nextpit vorbei. Dort findest du auch ausführliche Screenshots und einen detaillierten Test der Benutzeroberfläche.

Das beeindruckendste Versprechen: Samsung garantiert sechs Jahre lang bis 2030 regelmäßige Updates, einschließlich neuer Android-Versionen – ein bemerkenswertes Angebot in dieser Preisklasse. Auch die Zusage von sechs weiteren Android-Versionen ist ein echtes Highlight. Falls du mit dem A16 5G zufrieden bist, hast du mit diesem Gerät einen treuen Begleiter für viele Jahre – und das zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ein kleiner Wermutstropfen: Samsung packt ein wenig Bloatware auf das Gerät, die du aber nach der Einrichtung problemlos deinstallieren kannst. Als Einsteiger-Smartphone verzichtet das A16 5G außerdem auf Samsungs KI-Lösung „Galaxy AI“. Du kannst aber alternativ auf Googles Gemini oder ChatGPT als App zurückgreifen.

Hardware und Leistung: Das darfst du vom Galaxy A16 5G erwarten

Beim Galaxy A16 5G hat Samsung auf einen Exynos-SoC umgestellt. Der neue Exynos 1300 wird im modernen 5-nm-Verfahren hergestellt und sollte dadurch effizienter und leistungsfähiger sein. Kombiniert wird der Prozessor mit 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internem Speicher, der sich per microSD-Karte erweitern lässt. Kabellos verbindet sich das Smartphone mit WiFi 5, Bluetooth 5.3 und 5G, die kabelgebundene Verbindung erfolgt nur über USB-2.0-Standard. Damit hinkt es etwas hinterher. Besonders enttäuschend ist die langsame Datenübertragung über USB 2.0 – immerhin erfolgt diese über einen Typ-C-Anschluss. Positiv hervorzuheben ist die Unterstützung für 5G, ein echter Vorteil in dieser Preisklasse. Allerdings kannst du dies nur nutzen, wenn dein Mobilfunkvertrag ebenfalls 5G-fähig ist.

Der USB-C-Port – allerdings nur mit USB 2.0-Standard.

Der Wechsel vom MediaTek Dimensity 6100+ zum Exynos 1300 bringt laut Benchmarks etwa 40 % mehr Single-Core- und 10 % mehr Multi-Core-Leistung. Allerdings bleibt das Leistungsniveau insgesamt eher mittelmäßig. Mit 4 GB RAM gerät das Gerät schnell an seine Grenzen, was sich durch Ruckler und längere Ladezeiten bei Apps oder Webseiten bemerkbar macht. Für Mobile Games wie Call of Duty: Mobile reicht es nur auf den niedrigsten Grafikeinstellungen.

Akkuleistung des Samsung Galaxy A16 5G

Das Galaxy A16 5G setzt auf einen großzügigen 5.000-mAh-Akku. Aufgeladen wird ausschließlich per Kabel. Obwohl eine Schnellladefunktion mit 25 W vorhanden ist, sind die Ladezeiten in der Praxis recht lang. Für 20 Prozent Akkuladung musst du über 20 Minuten Geduld aufbringen. Trotz der Unterstützung von 25-W-Schnellladen ist die Ladegeschwindigkeit unterdurchschnittlich. Kabelloses Laden wird ebenfalls nicht unterstützt, was in dieser Preisklasse aber keine Überraschung ist.

Im Test konnte das A16 5G jedoch mit einer hervorragenden Akkulaufzeit punkten: Der PC-Mark-Benchmark ermittelte eine Laufzeit von beeindruckenden 12 Stunden und 47 Minuten. Damit kommst du problemlos zwei Tage ohne Laden aus. Besonders für Multimedia-Anwendungen zeigt sich das A16 5G als zuverlässiger Begleiter. In Kombination mit dem großen Display ist es ideal zum Pendeln oder ausgiebige Serien-Marathons.

Kamera sorgt für solide Aufnahmen bei guten Bedingungen

Auf der Rückseite des Galaxy A16 5G findest du eine Triple-Kamera mit einem 50-MP-Weitwinkelobjektiv, einer 5-MP-Ultraweitwinkellinse und einer 2-MP-Makrokamera. Verglichen mit dem Vorgängermodell hat sich hier nichts geändert – das gilt auch für die Frontkamera, die weiterhin mit 13 MP auskommt und keinen Autofokus bietet. Videos lassen sich mit maximal 1.080p bei 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen.

Das Kamera-Setup kommt mit einigen Schwächen daher. Tagsüber, bei guten Lichtverhältnissen, liefert die Hauptkamera zwar ansehnliche Aufnahmen. Die 50 MP der Hauptkamera werden dabei durch Pixel-Binning auf 12 MP reduziert, ohne dass ein echter Qualitätsunterschied zur vollen Auflösung erkennbar ist. Bei schwachem Licht hingegen fällt die Kamera deutlich ab: Bilder rauschen stark, und das Gerät versucht, dieses Problem durch Bildverarbeitung zu lösen, was die Fotos jedoch matschig erscheinen lässt. Auch der Nachtmodus bringt keine Besserung.

Die hohe Auflösung könnte theoretisch beim Zoomen nützlich sein, doch auch hier enttäuscht die Kamera mit einem deutlichen Verlust an Details. Ähnlich schwach schneidet die Frontkamera ab: Für gelegentliche Selfies ist sie ausreichend, eignet sich aber besser für Videotelefonie.

Insgesamt bleibt das Kamera-Setup des Galaxy A16 5G auf dem Niveau eines typischen Einsteigergeräts – solide bei Tageslicht, aber wenig flexibel und mit deutlichen Schwächen bei anspruchsvolleren Bedingungen.

Unser Fazit zum Galaxy A16 5G

Samsung macht es uns Technikfans nicht leicht! Mit einem Preis von unter 200 Euro bietet das Galaxy A16 5G einige überzeugende Argumente: ein großes, gutes Display, eine beeindruckende Akkulaufzeit und sechs Jahre garantierte Updates. Für alle, die ihr Smartphone hauptsächlich fürs Surfen, Telefonieren oder Apps wie Instagram und TikTok nutzen, könnte das A16 5G eine solide Wahl sein, die lange zufriedenstellt.

Wer jedoch höhere Ansprüche hat, wird schnell an die Grenzen dieses Modells stoßen. Die Leistung bleibt auch dieses Jahr eher knapp bemessen – selbst direkt nach dem Auspacken fallen gelegentliche Ruckler und längere Ladezeiten auf. Besonders ärgerlich ist der Wegfall des Kopfhöreranschlusses, und auch die Kamera zeigt sich unverändert schwach und wenig flexibel.

Das Galaxy A16 5G ist somit eine Empfehlung mit klaren Einschränkungen. Es bietet viel für wenig Geld, vor allem für Alltagsnutzer, aber wer mehr Power, eine bessere Kamera oder moderne Features sucht, sollte sich anderweitig umsehen.

Pros des Samsung Galaxy A16 5G

Unter 200 Euro

Update-Versprechen bis 2030

Klares 6,7-Zoll-Display

Sehr lange Akkulaufzeit

Erweiterbarer Speicher

Cons des Samsung Galaxy A16 5G

Kameraqualität enttäuscht bei schlechten Lichtverhältnissen

Wenig Leistungsreserven für die kommenden Jahre

Keine Kopfhörerbuchse vorhanden

Lange Ladezeiten